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中職／悍將大地震前震來了！林華韋確定接隊史第2任領隊

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林華韋確定出任富邦悍將隊史第2任領隊。圖／富邦悍將隊提供
林華韋確定出任富邦悍將隊史第2任領隊。圖／富邦悍將隊提供

謠傳多時的富邦悍將隊教練團、制服組異動，今天先公布第一波，確認原富邦育樂董事長兼悍將領隊的蔡承儒，完成階段性任務後將正式卸下領隊一職，專任富邦育樂董事長。悍將隊史第二任領隊，由前國立臺灣體育運動大學校長林華韋出任

林華韋預計自2022年2月1日起正式擔任第二任領隊，林華韋表示，「首先感謝富邦金控贊助臺體大棒球隊將近30年，使我可以無後顧之憂的為基層棒球盡一份力量。而在即將從校園退休之際，又提供一個既熟悉又陌生的舞台讓我挑戰。未來在蔡承儒董事長的帶領之下，我將會竭盡全力廣納建言承上啟下，打造一支賦有富邦企業精神同時具有棒球魂的堅強球隊，敬請大家拭目以待。」

悍將自2017年成立以來，蔡承儒擔任領隊至今5個球季，從隊名與球衣設計、到球場整建、球員發展與行銷活動企劃，事必躬親全程參與。期間也提出多項創新作為，包括認養並挹注高額資金整建新北市新莊棒球場，從內部的球員休息室、比賽場地翻新整修，到外在的觀眾席座椅、洗手間、球場兩座大螢幕、觀眾席隱形護網等球場硬體設備規格全面提升，帶給球員及球迷最佳的比賽及觀賽環境。

蔡承儒在行銷方面大力整合富邦集團資源，在MOMOTV首創多視角及4K畫質的賽事直播，運用5G技術與台灣大哥大共同推出國內職棒首見的互動式球隊APP，持續朝向智慧球場的目標邁進，更與集團子公司長期合作推出G!POP、悍將中學、將將好生活等經典主題球場活動。

隨著富邦金控版圖持續擴張，蔡承儒未來會將更多的時間將專注在金控相關業務上，因此決定卸下領隊身分，希望禮聘專職的領隊來帶領球隊持續前進，也期許林華韋以其在棒球領域專業學養與經驗，帶領悍將寫下佳績。

富邦金控長期支持國內三級棒球運動推廣，早在28年前、1993年正值中華職棒蓬勃發展之際，富邦選擇投入耕耘基層棒球運動，以冠名贊助、球衣製作及賽事激勵獎金等方式支持國立臺灣體育專科學校棒球隊（2008年升格大學，2011年更名為國立臺灣體育運動大學），並更名為「富邦公牛棒球隊」，也和林華韋、富邦公牛隊結下緣分。

林華韋過去在球員時期即曾入選1984年奧運中華代表隊成員，之後卸下球員身分擔任國家代表隊教練超過十餘載，包括在奧運、經典賽等許多的國際賽事中，都力助中華代表隊取得佳績，在棒球專業學養豐富，有目共睹。1989年起進入臺灣體育運動大學任教， 2001年結束世界盃賽事後專注投入學生棒球運動發展，將豐富棒球知識向下紮根。2013年升任校長至今，除帶領臺體大棒球隊（富邦公牛）屢創佳績外，也曾指導過范國宸、王正棠、江國豪等選手。

棒球 蔡承儒 公牛

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