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中職／拚投手史上最高轉隊費 傳這兩隊想搶陳禹勳

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿「鄉長」陳禹勳獲FA資格，據傳味全和富邦都有興趣要挖腳他。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影
樂天桃猿「鄉長」陳禹勳獲FA資格，據傳味全和富邦都有興趣要挖腳他。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影

中華職棒昨日公告自由球員選手，共有24人符合資格，其中樂天桃猿「鄉長」陳禹勳動向備受注目，有望藉由行使FA抬高身價，據《自由時報》報導，傳味全和富邦都有興趣要挖腳他。

今年符合自由球員資格的後援投手有不少，其中就包含陳禹勳以及富邦悍將陳鴻文、中信兄弟官大元等，身為單季救援成功次數最多的紀錄保持人，陳禹勳在自由市場上相當搶手，若成功轉隊，鄉長有望寫下投手史上最高轉隊費。

根據中職規定，若球員成為自由球員轉隊，原球隊可向新球隊從兩種補償方式擇一，金錢補償部分是該球員年薪的125%，或是最後一年年薪75%的現金補償，加上25人保護名單外的一名球員。

32歲的陳禹勳，本季月薪58萬，年薪為696萬，而鄉長一旦行使自由球員資格並成功轉隊，樂天若選擇第一種補償方式，即可獲得870萬的現金補償；若選擇第二種，則可獲得522萬現金加上1名新球隊25人名單外的球員。

過去中職3次轉隊費各是林智勝645萬元、鄭達鴻525萬元、賴鴻誠234萬元。

自由球員 陳禹勳 樂天桃猿 中職 賴鴻誠

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