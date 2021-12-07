日職／光鮮上任成潮男新老大 新庄卻有爛攤子要收

中職富邦教練團改組的傳聞已延燒近半個月，直到昨晚仍無明確結果，而先一步結束總冠軍賽的日職，也有幾隊在季後更換新監督，但這幾位新監督包括中日的立浪和義、軟銀的藤本博史等則是很快就由球團公布，其中最令人意外也引起最多話題的就是火腿的新監督新庄剛志。

火腿在10月29日正式發表新監督由新庄接任，之前在傳聞名單中的稻葉篤紀則是擔任GM的工作，新庄的經歷及過去的豐功偉業已多次被提及，這邊就不再贅述，但自從傳出有望接任火腿監督的消息後，他就迅速攻佔各大體育新聞的版面，確定後的一舉一動更是媒體捕捉的焦點。

11月初新庄的就任記者會吸引了超過35家媒體、100位記者及20架以上的攝影機，他也發揮一貫的秀味，請大家不要用監督，而是以「Big Boss」稱呼他，並且還穿上過往的1號球衣；幾天後前往沖繩視察秋訓，在第一次與球員親自面對面前，每天不同的服裝就已經引起高度討論，他在秋訓中親自示範了幾項如站上車頂等獨特的訓練方式，發言也是媒體採訪重點，聲量完全壓過當時已經開打的兩聯盟季後賽；11月底的球迷感謝祭，新庄更是開著藍寶堅尼進場，儼然是大明星的排場；同時，他也常在推特及IG上發文，堪稱是最會使用社群媒體的日職監督。

新庄剛志(中)接任火腿監督後後仍然是穿得光鮮亮麗、秀味不斷，排場有如大明星一般。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

不過在新庄新官上任光鮮亮麗的背後，卻有一些爛攤子等著他來收拾處理。

首先是人和，火腿過去10年的監督都是栗山英樹，栗山處理事情較溫和，雖得人緣但也衍生出一些球員內部的問題，今年球季中隊上老大哥中田翔的打學弟事件就是一例，事件爆發後，中田隨即被交易至巨人，不過中田在離開火腿前並沒有正式公開道歉；而在季後，11月底又傳出西川遙輝對教練不禮貌的影片，雖然幾秒的影片並無法真正說明當下的情況，但火腿內部或許真的有某些問題存在，日前火腿宣布不主動與西川、大田泰示以及秋吉亮等3人續約，加上中田也已轉往巨人，陣中的老大哥級球員也僅剩宮西尚生、近藤健介等人，球隊內部氣氛應該會較好，不過由於新庄是首次擔任職棒教練，而且直接就是監督一職，他的個性又頗為獨特，與球員間會產生什麼火花也是未知數。

曾拿過盜壘王的西川遙輝，今年成績不理想，季後未獲球團主動續約。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

提升戰績又是另一個新庄馬上就要遇到的棘手事，眼看還剩20多天就是新的年度，新年後再過1個月就是春訓，3月底新球季即將開幕，時間其實並不算多，火腿已連續3年排洋聯第5名，勝率則是逐年遞減，而上述的中田離隊，西川、大田及秋吉不主動續約，這幾名過去的主力球員今年的成績都不太理想，但仍有一定的貢獻度，少了他們，即使近期補進2名一投一野新洋將，搭配原有的王柏融及羅德里奎茲（Bryan Rodriguez），火腿這支年輕人居多的球隊，戰力還是有所削減。

王柏融獲得火腿球團的續約，明年將續戰北海道，但真的得對球隊做出更大的貢獻了。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

雖然火腿在新球季戰績仍舊不會太好看，是各界心知肚明的事，不過如果比前幾年更慘，相信對於新庄來說也不是好事，畢竟炒話題的熱度無法持續太久，潮水退了才知道誰沒穿褲子，如果想要在職棒教練圈中有長久的發展，還是要有真本事，因此新庄在首個執教球季的內容自然十分重要，否則只會留下更多的爛攤子。