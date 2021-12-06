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中職／文憑要先拿出來 滿8年年資未必可提交FA申請

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
賴鴻誠。 報系資料照
賴鴻誠。 報系資料照

中職今天公告今年度符合自由球員資格清單，其中8人是以8年年資上榜，聯盟提醒若以此資格提出FA申請，需出示進入聯盟前已就讀大學滿4年以上的文憑證明，否則不符合資格。

聯盟今天公告的24人名單，其中16人是年資9年以上，若無複數年合約則資格就沒有問題，另外有8人是列入滿8年年資，包括唐肇廷、江承峰、郭永維、王溢正、陳禹勳、陳鴻文、林晨樺、廖文揚。

中職規定，進入聯盟前，大學就讀滿4年以上，可提前於年滿8年取得自由球員資格。

針對這項規定，聯盟公告中提到，以應屆高中畢業生身分加盟，不符此項規定，其餘球員也須在行使時須檢附相關證明文件，若未於進入中職前就讀大學滿4年以上，即便列入滿8年也無法提出申請。

去年賴鴻誠以8.960年資提出FA申請，同樣在提交文憑證明後才能確認行使，最終轉戰樂天桃猿隊，成為歷來轉隊第3人、投手第1人。

中職 自由球員 樂天桃猿

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