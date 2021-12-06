中職／首度自由2012選秀居多 胡金龍年資停滯無法入列

中職今天公布今年度符合自由球員資格者，首度「自由」的球員以2012年選秀梯次為大宗，該年的選秀狀元胡金龍目前2年合約到期，在正常出賽情況下，也本該在今年取得自由球員資格，礙於去年上半季就遭冷凍至今，無法繼續累加一軍年資。

按照中職訂定的自由球員規定，一軍年資滿9年可取得國內自由球員資格，或是大學讀滿4年以上則為8年，今年首度取得資格的球員，選秀梯次分佈從2008年到2013年。

首度符合資格者共計7人，選秀梯次最早為2008年王溢正，實際於2013年展開中職生涯，接下來依序是2009年梯次的郭永維、2010年廖文揚、2012年唐肇廷、江承峰、陳鴻文，以及2013年陳禹勳。

胡金龍也屬2012年梯次，他以狀元身份加入義大犀牛隊，一直以來都是一軍固定班底，若在正常出賽情況下，他也會出現在今年這批自由球員清單中，但他在去年因群組發言發波惹議，遭到球團冷凍，一軍年資也因此停滯。

以胡金龍目前的處境，2年合約走完，悍將隊未將他放進60人契約保留名單的機率極高，屆時各隊就可自由接觸，也不會受到轉隊費限制，若胡金龍仍有意打球，還是有可能重返中職戰場。