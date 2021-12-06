中職／自由球員清單出爐 猿隊、悍將6人最多

中職今天公告今年度符合自由球員資格清單，共有24人符合資格，其中郭嚴文、王溢正、唐肇廷都還有複數年合約，高國慶則是1+1年合約，共計20人，需要7個工作天內決定是否「宣告自由」。

中職規定，在一軍登錄滿9年，或大學就讀滿4年以上投入職棒者一軍登錄滿8年者，可取得自由球員資格，前一次行使滿4年者也可再次取得，符合者需於7個工作天內向球團表達意願並行文聯盟，才算完成行使自由球員權利，。

聯盟今天公告名單，中信兄弟隊有官大元、林智勝，統一獅隊為高國慶、潘威倫、潘武雄、王鏡銘、林其緯、唐肇廷、江承峰，樂天桃猿隊有林智平、詹智堯、林泓育、郭嚴文、余德龍、郭永維、王溢正、陳禹勳，富邦悍將隊有林益全、張正偉、方克偉、陳凱倫、陳鴻文、林晨樺，味全龍隊則有廖文揚。

其中郭嚴文在2020年簽下3年合約，王溢正的3年合約於明年到期，唐肇廷在季初與球隊簽下2年合約，高國慶則為1+1年合約。

剩餘20人中，以猿隊、悍將隊的6人最多，獅隊為5人，兄弟為2人，龍隊則是1人。