中職／FA制度上路前10年 15人次申請轉隊率僅2成

中職今天公告自由球員（FA）名單，從首批自由球員出現，至去年剛好滿10年，合計15人次申請，僅3人轉隊，轉隊率20%。

中職在2010年施行自由球員制度，年資從2003年起算，滿9年可取得自由球員資格，2011年底出現首批符合資格球員，10年來合計15人次提出申請，包括彭政閔（2次）、陽建福、周思齊（2次）、張建銘、陳金鋒、林智勝、鄭達鴻、王勝偉、張志豪、陳鏞基、傅于剛、賴鴻誠、林宥穎。

轉隊案例僅3起，2016年林智勝、鄭達鴻都轉披中信兄弟隊戰袍，2020年賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，其餘皆續留原隊。

球隊有限，加上轉隊費如同贖身費的限制，自由球員流動始終熱不起來，一度在2017到2019年連續3年遞件數掛0。

史上最大自由球員潮出現在去年，但這是奠基於味全龍隊擴編選秀的特殊時空背景下，成為自由球員則不受18人保護名單限制，可不占1個名額、也不需擔心「被動」轉隊，加上增添談約籌碼的多重優勢之下，多數球員提出申請都是著眼於此，最終也確實6人裡只有賴鴻誠轉隊。