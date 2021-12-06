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日職／軟銀合約附球員選擇權 讓千賀滉大隨時可挑戰大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
千賀滉大季末獲得軟銀5年、附帶球員選擇權合約，明年球季結束後他將挑戰大聯盟。 擷圖自軟銀行鷹FB官方粉絲團
千賀滉大季末獲得軟銀5年、附帶球員選擇權合約，明年球季結束後他將挑戰大聯盟。 擷圖自軟銀行鷹FB官方粉絲團

軟銀隊王牌千賀滉大今年歷經受傷、復出首戰又受傷，直到7月才回到穩定先發輪值，不過他仍繳出10勝的優異表現，季末球團也給予他豐厚的5年合約並附有球員選擇權，意即明年賽季過後，千賀滉大隨時都能走人，挑戰大聯盟。

2016年起，千賀滉大從後援轉任先發，至今連續6季勝投達雙位數，成績72勝31敗、防禦率2.72，擁有洋聯勝投王、三振王、金手套獎各2座以及1座防禦率王。去年球季最「狂」，千賀滉大先發出賽18場，以11勝6敗、防禦率2.16、149K奪下洋聯投手三冠王。

今年季末，軟銀為千賀滉大獻上一份為期5年、附帶球員選擇權的合約，預估明年年薪可望上看6億日圓（約新台幣1億4714萬元）。此外，千賀滉大明年將可取得海外自由球員資格，由於這次與軟銀簽下的合約帶有選擇權，這也意味著這5年內，千賀滉大只要想挑戰大聯盟，隨時都能離開。

今年因腳傷缺陣近3個月的千賀滉大說：「明年賽季的目標就是穩定出賽，整季都保持健康，並交出讓自己滿意的成績。如果順利的話我將會在2022年賽季行使海外自由球員資格，實現我一直以來的夢想。」

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