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中職／轉隊費3演化 今年FA以林智勝「賣價」最漂亮

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝。 聯合報系資料照
林智勝。 聯合報系資料照

中職今天下午將公告今年度自由球員（FA），如同贖身費般的轉隊費，造成過去10年來提出FA申請的轉隊率僅2成，以今年將符合自由球員資格者來說，林泓育林益全的轉隊費都破千萬，林智勝則因已行使過一次，今年若二度行使，轉隊費將只剩390萬，增加他在自由市場上的行情。

FA制度從2010年上路、2011年出現首批符合資格球員以來，經過多次演化，最大的改變在於轉隊費採計方式，最初為當年12月31日前轉隊費是年薪的250%，1月1日後降為年薪的125%；若選擇補償球員加轉隊費，則年前是年薪的150%、年後降為75%。

但這也造成球隊為了規避高額轉隊費，先於檯面下運作，刻意壓到1月1日後再簽約，時間限制其實毫無意義，遂在2017年改採單一轉隊費制，不再分年前、年後兩階段，固定為年薪125%或1名補償球員加年薪75%。

轉隊費的第3演化已在今年4月領隊會議通過，預計明年上路，屆時自由球員將分為薪資在全隊前12人的A級及其他的B級，他隊簽下A級自由球員的補償辦法維持現狀，就是年薪的125%或年薪75%加上1名保護名單以外的球員，B級則僅有轉隊費一案。

今年度的自由球員仍採現行方案，以今年較受矚目的選手為例，樂天桃猿林泓育（月薪80萬）的全額轉隊費將高達1200萬，陳禹勳（月薪58萬）則是870萬，富邦悍將隊林益全（月薪72.5萬）1087.5萬，陳鴻文（月薪50萬）750萬。

已行使過一次FA的林智勝（月薪52萬），因為轉隊費減半，僅剩390萬，若母球隊選擇補償球員的方案則是234萬，對各隊來說都是不難下手的價碼。

自由球員 林智勝 林益全 林泓育 陳鴻文 陳禹勳

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