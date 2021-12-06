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日職／新庄剛志點名1強棒30轟 日媒盼王柏融拿出台灣至寶實力

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒期盼王柏融明年賽季能展現「大王」身手。圖為三年前加盟火腿的留影。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
日媒期盼王柏融明年賽季能展現「大王」身手。圖為三年前加盟火腿的留影。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

日本媒體《Full-Count》近日撰文點評火腿洋將今年的表現，當中也提到對「大王」王柏融明年的期待。此外，其他媒體也報導，火腿隊新任監督「BIG BOSS」新庄剛志期許陣中強打棒近藤健介能有單季30轟的表現。

《Full-Count》點評火腿隊5名洋將的表現，其中先發投手韋赫森（Drew VerHagen）、洋砲R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）被點名成績不佳，後者更已確定不予續約。

至於王柏融，報導提到他今年開季雖自二軍出發，但最終在一軍出賽95場、敲9轟都是生涯新高，季後獲得火腿續約一年，並點出對王柏融的期許：「被稱作『大王』的台灣至寶，明年賽季能不能發揮實力呢？」

近藤健介的選球、纏鬥能力一流，不過全壘打數生涯只累積了44轟。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
近藤健介的選球、纏鬥能力一流，不過全壘打數生涯只累積了44轟。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

而隊上強打棒近藤健介近日則是收到了「BIG BOSS」對自己的期待，據《體育報知》指出，近藤健介受訪時透露了監督的期許，新庄剛志認為他有單季敲出30轟、甚至35轟的能力，希望他能更上一層樓。

近藤健介在日職以高觸球率、高打擊率聞名，生涯10年有5個球季的打擊率超過3成，平均打擊率高達.308。不過近藤健介的全壘打數相較之下就沒那麼出色了，他今年打出生涯最多的單季11轟，累積44轟。

日本火腿鬥士 王柏融 新庄剛志

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