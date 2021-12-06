中職／富邦公布3名新成員 啦啦隊新血報到

富邦悍將隊教練團、制服組異動在即，今天先公布Fubon Angels 2022年度徵選結果，15位進入決選的女孩輪流登台展現舞技與才藝，最終在客座評審「5566 彭小刀」及評審團的綜合評選考量下，宣布維心、Kesha、沁沁三位獲得正式加入Fubon Angels的機會。奶昔、百白、大頭三位同樣以精采表現獲得評審肯定，入選為FA練習生，未來將共同參加各式培訓課程及演出的機會。

去年就參加Fubon Angels徵選的維心，雖僅獲得練習生的資格，但沒有放棄自己的夢想，在這一年內不斷精進自己各方面的實力，也持續參與球隊各項活動，努力將自己跟整個球團融為一體。這股全心全意付出的心意與努力，也獲得評審團一致的認可，給予維心今年成為正式成員的肯定。

與現任Fubon Angels慈妹同樣畢業於北市大運動藝術學系街舞組的Kesha，跳起舞來也和學姐一樣有爆發力，訪問時所呈現出的可愛反差呆萌個性，都讓評審留下深刻的印象。

第三位是年僅20歲的沁沁，目前仍在台體大舞蹈系就讀中，具有泰雅族血統的她在舞台上絲毫不見青澀的緊張感，演出時全程帶著自信的笑容，成功獲得評審的青睞，獲得入選的肯定。

Fubon Angels自2017年成軍以來，除了是台灣首支職棒、職籃雙棲的啦啦隊以外，球團也持續安排舞蹈課程與各式活動安排，為女孩累積演出及曝光機會。本年度徵選活動再度吸引近百名女孩報名參加，最終維心、Kesha、沁沁三人獲得正式加入的機會。後續球團將進行舞蹈訓練及學姐經驗分享等課程，幫助新成員快速融入團體，並在2022年富邦悍將季前正式對外演出亮相。