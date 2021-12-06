中職／7冠教頭也沒辦法 讓人迷失的悍將元宇宙

富邦悍將驚傳換總教練，洪一中將轉職，新帥人選未定，這位中職史上最多勝、最多冠教頭，竟然沒辦法走完3年合約，只執教2年就下台一鞠躬，對照去年1月富邦球團在新莊球場為洪總舉行盛大加盟記者會，兩相對照令人不勝唏噓。

富邦進軍中職5年期間，陣中曾經或現有許多旅外球星，包括林哲瑄、胡金龍、蔣智賢、陳鴻文、高國輝、郭泓志、倪福德、江少慶、羅嘉仁、陳品捷、羅國華、羅華韋、林羿豪，還有不少本土球星，例如林益全、李宗賢、張正偉、林宥穎、賴鴻誠、林克謙、林煜清，多數都具一級國際賽事國家隊資歷，球迷稱作「宇宙邦」。

富邦陣容看似星光褶褶，然而5年來卻連1座季冠軍都沒有，奢談台灣大賽門票，顯而易見的問題是，富邦球員個人英雄主義盛行，團隊意識淡薄，很難產生良好化學效應。

悍將陣中好手如雲，但在比賽中團隊戰力的發揮就是不如別人。 聯合報系資料照片

不管是社群網站或媒體報導，都可見富邦內部問題重重，例如胡金龍要別隊球員打爆富邦把總教練洪一中換掉，林哲瑄公然嗆前輩林益全，倪福德與郭泓志鬧不合，洪一中與布魯斯衝突，球員對教練說出不禮貌的話，比賽還沒打完就躲進休息室，打者不願意配合教練團下達的短打戰術。不管是誰來到悍將，似乎都容易陷入讓人迷失的元宇宙之中。

別忘了，這只是浮上檯面的狀況，私底下的問題鐵定更多，如果這些積弊已久的惡習，再不實施鐵腕大力整頓，只會衍生更多紛爭，因為後輩都會看前輩怎麼做，上行下效，老大哥沒做好榜樣，小老弟怎麼可能步上正軌，就別談會有什麼良好的團隊氛圍了。

事實上，球隊內部紛爭衝突絕不僅富邦獨有，其他4隊也會發生，中信兄弟過去就曾發生陣中大牌球星出現紀律、態度問題，中信的作法是壯士斷腕，釋出大批所謂的「球星」，即使續留在球隊也選擇冰起來，外界稱為「五虎將事件」、「冰風暴」，當時被象迷罵翻。富邦的作法是選擇吸收中信丟出來的球員，戰力看似升級，實戰成績卻不是如此。

中信兄弟在發生內部風暴後快刀斬亂麻，雖然需要重新培養年輕球員，在歷經了一段的艱困時期後，終於在今年球季收到成效。 聯合報系資料照片

然而，棒球不是少了誰就不能打，而是沒有人才不能打，沒有任何人是無可取代的。中信長期建立的二軍訓練基地、農場養成系統、有效率的球探編成，再花大錢找優質洋投，進軍中職8年幾乎年年保有爭冠競爭力，終於在今年一舉奪冠，天道酬勤。

富邦財力不下中信，兩大金控球隊一直視彼此為最大假想敵，不管職棒和職籃都是如此。然而就職棒球隊戰績和台灣大賽而言，富邦已經完全看不到中信車尾燈，訓練基地、二軍養成、選秀成效、球隊紀律、球員態度、內部競爭意識和洋將補強，富邦沒有一樣比的上中信。

洪一中在桃猿帶隊完成3連霸後，富邦重金禮聘洪總並簽下3年合約，就是希望打造一支常勝軍。洪一中離開後的桃猿一蹶不振，連兩年沒打進台灣大賽，今年年度戰績只領先富邦1.5場，但桃猿體質比富邦好很多，照理說不應該打出這樣的成績，就可知道誰來執掌兵符對一支球隊影響有多大了。

洪一中去年執教富邦，下半季打到最後一場例行賽才確定無緣台灣大賽，今年下半季扣除戰力只有本土投手水準的育成洋將優瑪，「真正的洋將」只有羅力1人，要如何與其他4隊抗衡，戰績不佳球團制服組也必須扛責。

洪一中（中）已是中職有史以來戰績最佳、經驗最豐富的總教練，如果他在短時間內都不能解決問題，其他人來嘗試恐怕會更加困難。 聯合報系資料照片

職棒球隊更換總教練是再平常不過的事，葉君璋在富邦帶兵1年多去職，當時他接受媒體採訪時曾表示，球隊氣氛不對，球員心態問題，或許換人當總教練會比較好。

結果，富邦換了陳連宏當總教練，也打出年度勝率第1的佳績，但球團高層仍不滿意，陳連宏丟了烏紗帽，洪一中風光接掌兵符，如今黯然交出兵符，教練團和行政團隊將進行大幅改組，問題真的只在總教練身上嗎？

葉君璋離開富邦後，來到味全龍擔任總教練，陳連宏離開富邦後，回到老東家統一獅二軍當教練，兩人都曾到美職小聯盟體系養成學習當教練，也曾在中職帶兵拿過總冠軍，能力和資歷無庸置疑，富邦選擇放棄2人，葉總和鑼總很快找到新工作，代表專業受肯定。

葉君璋在悍將任職總教練期間也是傷透腦筋，明明是自己帶出來的冠軍隊班底，增加球星卻打得更差，合約還未到期就自請離職。 聯合報資料照片

洪一中就更不用說了，執教生涯累計7冠、991勝都是中職最多，絕對是史上功勳最卓著的總教練，如果洪一中合約到期離開富邦，未來很可能到其他球隊，甚至到第6隊當教頭。

洪一中的帶兵哲學一向是言簡意賅，如果連治軍嚴謹、帶兵最有實績的洪一中都無法帶領富邦打出佳績，那麼，棒球圈還有誰能掌舵富邦航向正軌？如果換總教練能解決問題，為什麼富邦換了3位總教練，問題還是一大堆？

換掉1位總教練很簡單，塑造優良團隊文化和精神非常困難，富邦花了5年時間還在學習，新的領導團隊進駐是好是壞還是未知數，但富邦體質不佳，也不見破釜沉舟的改革決心，恐怕誰來當總教練都難挽頹勢。