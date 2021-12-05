中職／兄弟封王後江坤宇落淚 團隊一起奪勝感觸深

中職中信兄弟江坤宇在今年球隊封王後忍不住落淚，他今天表示，是因為想到第3戰短打失敗，最後陳子豪敲出3分砲奪勝，讓他感受到團隊的感覺，大家可以一起拿下勝利。

兄弟剛在1日奪下隊史第8座總冠軍，擺脫「7年6亞」魔咒，7名球員今天到新莊體育館為T1聯盟中信特攻隊加油，其中江坤宇接受媒體聯訪表示，這次總冠軍賽的角色就是作戰及守備，能幫助到球隊，自己也很開心。

被問到球隊封王後感性落淚，江坤宇表示，因為第3戰時短打沒有成功，但後面陳子豪又敲出致勝3分砲，「那時候感觸很深，因為短打沒有成功心裡其實不太好受，沒有幫助到球隊，但子豪又打3分砲，是一個團隊的感覺，不管誰表現不好，都有可能大家一起拿下比賽」。

江坤宇在本季例行賽120場全勤，他表示，等球團舉辦的一些活動跑完，就會開始慢慢準備自己的身體狀態，大約1月初會參加教練黃泰龍準備的特訓。

明年3月中職預計組聯隊到東京巨蛋與日本國家隊打交流賽，江坤宇對此表示，因為今年球季已經很長了，會先休息一下，再以準備明年球季為目標，「其他先不會去想，還是要看狀況，身體確實是滿疲勞的」。