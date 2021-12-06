日職／金字招牌換8億合約 無雙守護神揮別阪神

守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）被視為阪神球團在這個季後最大的任務，不過最終奇蹟還是沒有發生。蘇亞雷斯與美國大聯盟聖地牙哥教士隊簽下一年合約，阪神明年球季必須重新為最後一道關卡煩惱。

儘管留人失敗，不過對阪神球團來說只能說是非戰之罪，原因在於他的身價已經超越了現今阪神虎甚至整個日本職棒市場所能支付的範圍。美國媒體報導蘇亞雷斯與教士隊簽下的是一份年薪700萬美金的合約，約折合日幣約7億9000萬。阪神去年底向蘇亞雷斯提出2年5億2,000萬日圓的大型合約，第二年選手保有選擇權，最終趕在聖誕節前得到一份大禮，留住了這名不動的守護神。2021年單年2億6,000萬日圓的年薪，足足是他去年8,000萬日圓年薪的3倍之多。以他今年在日本職棒已經是MVP等級的身手，明年身價至少翻倍，但即使如此也只能到達約5億2000萬日圓。因此美日市場的差距讓阪神球團以及球迷早有了心理準備，今年還能看到蘇亞雷斯在日本投球與疫情因素脫不了關係，「不過，連續兩年發生奇蹟的機會很渺茫！」

蘇亞雷斯本季投出兩聯盟最多的42次救援成功，防禦率只有1.16，尤其他的控球大幅精進，62.1局只有8次四壞球保送（BB/9=1.2），K/BB值7.25比起37救援的新人王熱門栗林良吏2.89高出一截，WHIP0.77也比栗林的0.97出色許多，是這兩年日本職棒最強的終結者。如果中央聯盟最後的優勝隊伍是阪神虎，那麼年度MVP呼聲最高的選手就是蘇亞雷斯。今年沒有任何打者能從他的手中擊出全壘打，也沒有球隊能在對戰阪神時演出再見勝利，都是因為有蘇亞雷斯這名不動的守護神，足見他的價值以及對球隊的貢獻。

今年同樣在軟銀鷹投出耀眼成績（9勝4敗、防禦率1.60）的馬丁尼茲很巧合地也將加入教士隊，組成「日本助拳人接力」。據報導馬丁尼茲的合約為4年2000萬美金（約22億6000萬日圓），年薪大約5億5000萬，比起他今年在軟銀的年薪1億大漲5倍之多，足以證明這些外籍洋投在日本職棒的成績深獲美國職棒球團的認可。另一方面，馬丁尼茲的合約年限雖然較長，不過蘇亞雷斯將近8億日圓的身價仍遠高出一截，更是對他今年在日本職棒「無雙等級」演出的一份肯定。

馬丁尼茲今年在軟銀先發輪值表現相當耀眼，並代表美國隊參加奧運，明年投回美國大聯盟，換得一份4年合約。 擷圖自軟銀鷹官方推特

明年將沒有蘇亞雷斯坐鎮，阪神的後防戰力如何重整？誰來接下最後一道關卡的任務？都是一大考驗，無論是佈局投手岩崎優或是鎖定中的新洋投凱勒（Kyle Keller），要完全頂替他的位置談何容易。不過，最近20幾年來，阪神虎隊來量產相當多優秀的終結者，因此在考量現實情況下，只能告別身價將近8億日圓的蘇亞雷斯，轉向相信這幾年挑選後援洋投的精準眼光。

從2011年的藤川球兒開始，到吳昇桓（2014-2015）、多利斯（Rafael Dolis；2017）、蘇亞雷斯（2020-2021），拿下了6座中央聯盟救援王寶座。另外2019年在阪神投出40次中繼成功之後「逆輸入」投回美國，剛好也在教士隊效力的中繼投手強森（Pierce Johnson），阪神這幾年找外籍後援投手的眼光相當獨到而精準，「品質保證」也讓大家對凱勒或是其他新洋投多了幾分信心。加上主戰捕手梅野隆太郎確定放棄行使FA決定續留，這個季後還不至於太過悲觀，接下來就看新洋砲以及FA的補強狀況。