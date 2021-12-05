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中職／象魔力短期打工參與冠軍好榮幸 期待下一步

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊新洋投象魔力。 報系資料照
中信兄弟隊新洋投象魔力。 報系資料照

CPBL中信兄弟隊站台T1中信特攻隊，球星名單5加2，洋投羅傑斯、象魔力意外出席，羅傑斯更透露一直在問何時可以來，昨天的開幕日就想來瞧瞧。

兄弟在活動前公布的5名球員名單為王威晨、詹子賢、陳文杰、江坤宇吳俊偉，球迷現場才發現還有兩名洋將，帶來意外驚喜。

羅傑斯透露，「一直期待這場比賽很久，一直有在問，開幕日就想來，很高興今天可以來到這裡。」象魔力也直呼是不同的體驗，「聽到有這個機會，第一時間就說要來。」他也提到特攻曾到主場幫兄弟加油，今天很開心可以反過來為他們應援。

象魔力在季末抵台，10月31日才首度在一軍出賽，最終在台灣大賽以後援身分挹注戰力，羅傑斯未進入28人名單，但也全程隨隊，參與了兄弟等待11年的冠軍。

羅傑斯說，在兄弟的感覺就像家一樣，去年雖然沒拿到冠軍，「很開心今年還有機會，而且是以4連勝拿到。」象魔力則說，自己季末來到球隊，很榮幸可以作為一份子參與到這座冠軍，「也很期待下一步會是怎樣。」

吳俊偉 中信兄弟 江坤宇

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