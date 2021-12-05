中職／泰迪當兄弟一定加分 詹子賢：祝他有好成績

中信兄弟隊奪冠2天後就宣布重磅補強，挖角洋投泰迪，對戰11打數只有2安打的詹子賢，也很肯定這筆補強，「對球隊一定會有幫助」。

泰迪在中職2季，累積12勝2敗、防禦率2.51，還不曾打完完整賽季，去年在下半季加入統一獅隊，今年則在季中延賽期間選擇離隊，為墨西哥征戰東京奧運；泰迪早早確定明年將展開在中職的第3季，兄弟重金延攬，獲得這位超級洋投助拳。

泰迪生涯對戰兄弟4場（3場先發），合計取得3勝1敗、防禦率0.74，兄弟簽下他，不僅獲得戰力加分，也為自己減少了一位對手。

詹子賢生涯對戰打擊率只有1成82，談到泰迪的加入，他說：「對球隊一定會有幫助的投手，只要不受傷，對球隊有加分，球路也滿靈活。」語畢補上：「祝他有好的成績。」王威晨對戰12打數有4安打、打擊率3成33，但他也直呼：「（泰迪）不好打，真的不好打。」