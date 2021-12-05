中職／「一心兄弟」籃球場開唱 詹子賢助總上身評「缺態度」

中信兄弟隊奪冠後首度公開亮相，7名冠軍成員今天現身新莊籃球場，力挺Ｔ1中信特攻隊，身為隊長的王威晨盼帶來冠軍運勢，「希望可以把冠軍的氣勢帶給特攻的大家。」江坤宇則搬出總教練林威助的語錄，「態度、霸氣、專注，大家都知道。」

兄弟1日取得隊史第8座、中信集團入主以來首冠，今年安排5名球星造訪特攻主場賽事，還有2名洋將羅傑斯、象魔力也意外亮相，吸引不少象迷買票進場，球迷在場邊掛起兄弟球衣，陳文杰、吳俊偉、江坤宇賽前獻唱「一心兄弟」，讓人一時之間分不清楚到底是誰主場。

3人的開唱表現，詹子賢開玩笑說：「亂唱一通」，記者會上被追問哪裡不好，他說：「唱不出來，也沒有帶動球迷一起唱，沒什麼舞台精神，態度沒有拿出來。」

5人隨後也分享奪冠心情，王威晨說：「現在回想起來還是相當感動，暌違了很久的冠軍，也剛好在我當隊長這年拿到總冠軍，一切辛苦非常值得。」

詹子賢今年獲得總冠軍賽MVP，釋放的壓力卸下心頭瞬間淚崩，他解釋：「大家哭我也跟著哭，自己心裡有些畫面，就一路以來經歷的過程。」

昨天特攻以94：95、1分之差輸給台啤英熊隊主控蔣淯安的中場絕殺三分球，王威晨也有看比賽，直呼很可惜，「希望可以把冠軍的氣勢帶給特攻的大家。」