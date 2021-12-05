中職／廟方大紅布條狂賀 詹子賢害羞到想直接回家

新科總冠軍賽MVP詹子賢明天就要住院，準備7日的手術，心情不見緊張，還笑說「滿期待的」，他近期踏上還願之旅，昨天看到廟方掛出大紅布條，恭喜詹子賢奪得MVP，讓他害羞到直呼：「很不好意思，想直接回家」。

詹子賢在總冠軍賽前就陸續拜了南天宮、球場附近的土地公廟，球隊順利奪冠，他也展開還願之旅，3日前往南天宮還願，允諾「明年再寄票給你（關聖帝君）看我們比賽」。昨天則赴台南蘇厝長興宮拜「乾爹」，看到廟方掛出大紅布條，寫著「狂賀中信兄弟勇奪2021年中華職棒總冠軍，39詹子賢榮獲總冠軍賽MVP」。

詹子賢笑說，昨天是爸、媽先進去，自己要先去快篩，過去時看到有貼東西，先坐在車上慢慢讀完，「看完後不太想進去，很想直接回家。」他也透露還願時說了什麼，「未來我會常來拜拜，繼續保佑我打好球、賺多一點。」

詹子賢長期受骨刺之苦，已確定在7日動刀，預計不會錯過12日的封王遊行，原先封王遊行日期還不確定時，他擔心可能會強碰，「如果是8、9日的話，想說求他們（球團）可不可以晚一點。」

即將動刀，他的心情沒有任何緊張或擔憂，「反而我會期待，不知道為什麼，可能因為從小到大都滿幸運，沒有到很大的（傷病），只有掉過點滴，這次是第一次住院。」術後預計2個月可以開始傳接，有機會趕上春訓。