快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／廟方大紅布條狂賀 詹子賢害羞到想直接回家

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
詹子賢(左三)受到廟方掛上紅布條相迎。 擷圖自「台南市安定區蘇厝長興宮 十二行瘟王」臉書
詹子賢(左三)受到廟方掛上紅布條相迎。 擷圖自「台南市安定區蘇厝長興宮 十二行瘟王」臉書

新科總冠軍賽MVP詹子賢明天就要住院，準備7日的手術，心情不見緊張，還笑說「滿期待的」，他近期踏上還願之旅，昨天看到廟方掛出大紅布條，恭喜詹子賢奪得MVP，讓他害羞到直呼：「很不好意思，想直接回家」。

詹子賢在總冠軍賽前就陸續拜了南天宮、球場附近的土地公廟，球隊順利奪冠，他也展開還願之旅，3日前往南天宮還願，允諾「明年再寄票給你（關聖帝君）看我們比賽」。昨天則赴台南蘇厝長興宮拜「乾爹」，看到廟方掛出大紅布條，寫著「狂賀中信兄弟勇奪2021年中華職棒總冠軍，39詹子賢榮獲總冠軍賽MVP」。

詹子賢笑說，昨天是爸、媽先進去，自己要先去快篩，過去時看到有貼東西，先坐在車上慢慢讀完，「看完後不太想進去，很想直接回家。」他也透露還願時說了什麼，「未來我會常來拜拜，繼續保佑我打好球、賺多一點。」

詹子賢長期受骨刺之苦，已確定在7日動刀，預計不會錯過12日的封王遊行，原先封王遊行日期還不確定時，他擔心可能會強碰，「如果是8、9日的話，想說求他們（球團）可不可以晚一點。」

即將動刀，他的心情沒有任何緊張或擔憂，「反而我會期待，不知道為什麼，可能因為從小到大都滿幸運，沒有到很大的（傷病），只有掉過點滴，這次是第一次住院。」術後預計2個月可以開始傳接，有機會趕上春訓。

詹子賢 中信兄弟 中華職棒

延伸閱讀

中職／冠軍象前進新莊籃球場 羅傑斯、象魔力也來了

中職／「我去年被罵最慘」 詹子賢奪MVP喊落差好大

中職／兄弟直落四封王 詹子賢破4成打擊率獲MVP

中職／九局兩隊未進帳 終場兄弟7：4擊敗獅隊3連勝

相關新聞

日職／新庄剛志點名1強棒30轟 日媒盼王柏融拿出台灣至寶實力

日本媒體《Full-Count》近日撰文點評火腿洋將今年的表現，當中也提到對「大王」王柏融明年的期待。此外，其他媒體也報導，火腿隊新任監督「BIG BOSS」新庄剛志期許陣中強打棒近藤健介能有單季30轟的表現。

中職／富邦悍將換教頭定了？傳丘昌榮接手機會大

昨天傳出富邦悍將總教練洪一中將請辭消息之後，據今天「ETtoday運動雲」報導指出，前中信兄弟隊總教練丘昌榮接手機會很高。 當年受到複數年合約吸引，而從桃猿隊轉戰富邦悍將的洪一中，雖簽下3年合約

中職／7冠教頭也沒辦法 讓人迷失的悍將元宇宙

富邦悍將驚傳換總教練，洪一中將轉職，新帥人選未定，這位中職史上最多勝、最多冠教頭，竟然沒辦法走完3年合約，只執教2年就下台一鞠躬，對照去年1月富邦球團在新莊球場為洪總舉行盛大加盟記者會，兩相對照令人不

日職／金字招牌換8億合約 無雙守護神揮別阪神

守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）被視為阪神球團在這個季後最大的任務，不過最終奇蹟還是沒有發生。蘇亞雷斯與美國大聯盟聖地牙哥教士隊簽下一年合約，阪神明年球季必須重新為最後一道關卡煩惱。

中職／兄弟奪金融首冠優惠怎麼玩？基金、轉帳手續費都行！

中信兄弟隊稱霸中職32年，拿下中信集團接手以來第1座、隊史第８座總冠軍，更打破中職的「金融魔咒」，這是母企業為金融業的球...

棒球／王建民到底多猛？ 網：德保拉、泰迪看不到車尾燈

曾連2季在大聯盟拿下19勝、讓全台掀起洋基熱潮的台灣之光王建民，現在雖然已退役，但他過往創下的優異表現卻仍為球迷津津樂道。有網友以「請問當年王建民是不是真的很猛」為題在PTT發文，網友一面倒回應：「連兩季19勝，能說不猛嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。