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中職／富邦悍將換教頭定了？傳丘昌榮接手機會大

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟隊去年總冠軍賽飲恨，當時總教練丘昌榮（中）向球迷致意，如今盛傳他將接任富邦悍將隊教頭。 報系資料照
中信兄弟隊去年總冠軍賽飲恨，當時總教練丘昌榮（中）向球迷致意，如今盛傳他將接任富邦悍將隊教頭。 報系資料照

昨天傳出富邦悍將總教練洪一中將請辭消息之後，據今天「ETtoday運動雲」報導指出，前中信兄弟隊總教練丘昌榮接手機會很高。

當年受到複數年合約吸引，而從桃猿隊轉戰富邦悍將的洪一中，雖簽下3年合約，但在球隊連續兩年戰績不佳，致使「宇宙邦」名號跌落地面，且內部紛爭不斷下，於昨天傳出他請辭總教練的消息。目前尚未得到球隊證實，不過，各界已經在猜測下一任總教練人選，球隊換師引起各界高度重視。

「ETtoday運動雲」報導中說，在新領隊曝光可望將由前台體大校長林華韋接任下，整個球隊人事將有所變動，除了現在副領隊陳昭如留任外，曾於中華職棒聯盟國際組任職目前擔任球評的王雲慶，也有望成為副領隊之一接手洋將事務。至於陳金鋒原本是被屬意是總教練人選，但他本人意願不高。

林華韋於前日出席一場體壇大老盛宴，以及陳昭如昨天在P聯盟富邦勇士開幕戰，都不願對這些事表態。

報導中指出接手富邦悍將總教練機率甚高的丘昌榮，於去年出任中信兄弟總教練僅一年的時間，最終未能完成奪冠任務下，換由林威助接手，今年終於奪回總冠軍。丘昌榮任中信兄弟首席教練，對於球隊封王有功，然而網路對他接任悍將教頭之事討論已沸沸揚揚，丘昌榮是否尋求在其他球隊擔任總教練，確實引人注目。

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