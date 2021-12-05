中職／冠軍象前進新莊籃球場 羅傑斯、象魔力也來了

曾連2季在大聯盟拿下19勝、讓全台掀起洋基熱潮的台灣之光王建民，現在雖然已退役，但他過往創下的優異表現卻仍為球迷津津樂道。有網友以「請問當年王建民是不是真的很猛」為題在PTT發文，網友一面倒回應：「連兩季19勝，能說不猛嗎？」

2021-12-05 15:24