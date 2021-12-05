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中職／冠軍象前進新莊籃球場 羅傑斯、象魔力也來了
中信兄弟隊奪得今年總冠軍，今天是封王後首度公開亮相，吸引超過千名象迷湧入新莊籃球場，兄弟球星來5送2，羅傑斯、象魔力未在出席名單卻驚喜亮相，又引起球迷一陣驚呼。
T1中信特攻隊本周是主場開幕周，與相同母企業的中信兄弟隊跨棒、籃合作，日前公布兄弟5名球員將出席今天中信特攻賽事，舉辦賽前擊掌會，還有球星獻唱，吸引象迷搶票進場。
兄弟5名球星王威晨、詹子賢、陳文杰、江坤宇、吳俊偉到場，現場還臨時宣布驚喜嘉賓，羅傑斯、象魔力一進場，又吸引球迷另一波驚呼，球迷與球星近距離擊掌後藏不住興奮。
根據中信特攻所公布的單場票價，最便宜的2樓上層看台300元、最貴則是VIP場邊席2000元，若買最便宜票價進場，等於可以與7名球星擊拳，CP值爆高。
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