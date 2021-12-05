聽新聞
test
0:00 / 0:00
威力盃／桃園奪冠隱藏版MVP 張睿哲還是「小市長」
台彩威力盃少棒賽今舉行冠軍戰，桃園市隊以10：0在4局提前擊敗台北市隊奪冠，總教練紀順彬點名，第九棒的張睿哲是「隱藏版MVP」，為了不讓對手情蒐，前幾場還特別藏起來。
桃園前兩局僅領先1分，3局下的6分大局成為比賽分水嶺，張睿哲敲出的二壘打點燃攻勢，紀順彬指出，張睿哲的打擊穩定，每場比賽都有貢獻，但刻意不對外褒揚，就怕被對手鎖定。
張睿哲在母校中平國小打第一棒，雖然這次打第九棒，但是15打數敲出8支安打，5成33的打擊率拿下打擊獎第一名，他表示，冠軍戰面對的台北市先發投手廖芫豎在重光盃曾對決，但自己當時被封鎖，今天這場終於討回來。
張睿哲不僅球打得好，還是中平國小全校票選出的「小市長」，他笑說，小市長沒有實際工作內容，「算是一項榮譽。」張睿哲的英文也很好，利用線上課程加強，為了未來出國打球的夢想，偶像是樂天桃猿隊的朱育賢、廖健富，以及旅日的王柏融，都是強打者代表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言