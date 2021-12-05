威力盃／桃園奪冠隱藏版MVP 張睿哲還是「小市長」

台彩威力盃少棒賽今舉行冠軍戰，桃園市隊以10：0在4局提前擊敗台北市隊奪冠，總教練紀順彬點名，第九棒的張睿哲是「隱藏版MVP」，為了不讓對手情蒐，前幾場還特別藏起來。

桃園前兩局僅領先1分，3局下的6分大局成為比賽分水嶺，張睿哲敲出的二壘打點燃攻勢，紀順彬指出，張睿哲的打擊穩定，每場比賽都有貢獻，但刻意不對外褒揚，就怕被對手鎖定。

張睿哲在母校中平國小打第一棒，雖然這次打第九棒，但是15打數敲出8支安打，5成33的打擊率拿下打擊獎第一名，他表示，冠軍戰面對的台北市先發投手廖芫豎在重光盃曾對決，但自己當時被封鎖，今天這場終於討回來。