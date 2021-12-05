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威力盃／全灑儒三分砲助南投奪季軍 教練盼他不自滿

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣全灑儒轟出3分砲。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣全灑儒轟出3分砲。記者蘇志畬／攝影

南投縣靠著全灑儒一發三分砲奠定勝負，以3：2擊敗高雄市隊，拿下台彩威力盃少棒賽季軍，刷新隊史最佳成績，也帶走20萬元獎金。

南投縣隊史過去最佳紀錄是2019年的殿軍，總教練紀俊麟帶隊突破，點名今天獲勝關鍵在於兩次雙殺解圍，還有全灑儒突破僵局的3分砲。全灑儒這一轟價值很高，威力盃季軍獎金與殿軍相差10萬元。

兩隊前3局以0：0戰平，直到4局上南投才突破高雄左投陳宥霖的封鎖，林俊頡、松俞皓連續兩支安打，接下來全灑儒一棒把球轟出中外野全壘打牆，打垮高雄氣勢。

南投縣先發投手林俊頡前5局壓制對手，6局雖然遇到亂流，但教練團仍保持信任，讓他自己化解危機，最後只掉2分，守住勝利，總計用74球被敲9支安打、失2分，拿下完投勝。

南投縣今年預賽與冠軍桃園市隊同組，挺進淘汰賽後都是險勝晉級，紀俊麟表示：「這次是一關一關過，分組實力接近，沒有預期可以打到後面，就是看小朋友的近況去安排打線跟投手調度。」

全灑儒轟出這發三分砲，也拿下賽事全壘打王，他在六年級打了4發全壘打，「這應該是最遠的一支。」雖然投打兩端都扮演球隊主力角色，但全灑儒說自己更喜歡打擊，「喜歡把球打得很扎實的感覺，特別帥」。

紀俊麟對於全灑儒這次賽事的好表現給予肯定，但也有更高的期待，「以他的力量、速度等條件來看，不應該只滿足於現狀，運動員如果有『夠了』的想法會很危險，遇到低潮會更難調適，如果永遠保持著『不夠』的心態，他未來的成長會很大。」

第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣拿下季軍，隊史最佳成績。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣拿下季軍，隊史最佳成績。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣全灑儒。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣全灑儒。記者蘇志畬／攝影

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