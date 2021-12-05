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威力盃／桃園抱走百萬大獎 再包4座個人獎
第9屆台彩威力盃少棒賽今天畫下句點，桃園市隊重返榮耀奪冠，也抱走最大的100萬元獎金，陣中好手也抱走4座個人獎，胡冠威一人就拿下最有價值球員、打點兩座獎項。
威力盃緣起於2012年威力彩頭獎得主的善行，捐出1.2億元籌辦賽事，希望彌補少時無法打棒球的遺憾，也振興出生地花蓮，冠軍隊伍桃園市可以獨得100萬元獎金，亞軍的台北市隊50萬元、季軍南投縣隊20萬元、殿軍高雄市隊10萬元。
台灣彩券公司發言人黃志宜在今天的閉幕典禮中表示，今年賽事來到第九屆，除了要感謝這位花蓮的熱心捐款人外，也要感謝各校的校長、主任、教練、老師及家長，才能讓小球員們平安、順利打球，也感謝花蓮把比賽辦得精彩，相信捐款人也很滿意。
桃園市去年中斷連霸，今年不僅帶回隊史第五座冠軍，也占據多項個人獎，胡冠威一人獨得兩獎，另外張睿哲拿下打擊獎第一名，許梓奕6.2局、0失分拿下投手獎；今年有多位球員都敲出一轟，南投縣全灑儒的全壘打帶有3分打點最多，拿下全壘打獎。
第9屆台彩威力盃少棒賽得獎名單
【團體獎】
冠軍：桃園市
亞軍：台北市
季軍：南投縣
殿軍：高雄市
【打擊獎】
第一名：桃園市 張睿哲（5成33，15打數8安打）
第二名：台北市 劉奕辰（5成29，17打數9安打）
第三名：南投縣 全灑儒（5成00，14打數7安打）
【打點獎】
桃園市 胡冠威（11分打點）
【全壘打獎】
南投縣 全灑儒（1轟，3分打點）
【投手獎】
桃園市 許梓奕（6.2局，0失分）
【最有價值球員獎】
桃園市 胡冠威
【教練獎】
桃園市 紀順彬
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