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威力盃／桃園抱走百萬大獎 再包4座個人獎

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，桃園市隊獲得冠軍。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，桃園市隊獲得冠軍。記者蘇志畬／攝影

第9屆台彩威力盃少棒賽今天畫下句點，桃園市隊重返榮耀奪冠，也抱走最大的100萬元獎金，陣中好手也抱走4座個人獎，胡冠威一人就拿下最有價值球員、打點兩座獎項。

威力盃緣起於2012年威力彩頭獎得主的善行，捐出1.2億元籌辦賽事，希望彌補少時無法打棒球的遺憾，也振興出生地花蓮，冠軍隊伍桃園市可以獨得100萬元獎金，亞軍的台北市隊50萬元、季軍南投縣隊20萬元、殿軍高雄市隊10萬元。

台灣彩券公司發言人黃志宜在今天的閉幕典禮中表示，今年賽事來到第九屆，除了要感謝這位花蓮的熱心捐款人外，也要感謝各校的校長、主任、教練、老師及家長，才能讓小球員們平安、順利打球，也感謝花蓮把比賽辦得精彩，相信捐款人也很滿意。

桃園市去年中斷連霸，今年不僅帶回隊史第五座冠軍，也占據多項個人獎，胡冠威一人獨得兩獎，另外張睿哲拿下打擊獎第一名，許梓奕6.2局、0失分拿下投手獎；今年有多位球員都敲出一轟，南投縣全灑儒的全壘打帶有3分打點最多，拿下全壘打獎。

第9屆台彩威力盃少棒賽得獎名單

【團體獎】

冠軍：桃園市

亞軍：台北市

季軍：南投縣

殿軍：高雄市

【打擊獎】

第一名：桃園市 張睿哲（5成33，15打數8安打）

第二名：台北市 劉奕辰（5成29，17打數9安打）

第三名：南投縣 全灑儒（5成00，14打數7安打）

【打點獎】

桃園市 胡冠威（11分打點）

【全壘打獎】

南投縣 全灑儒（1轟，3分打點）

【投手獎】

桃園市 許梓奕（6.2局，0失分）

【最有價值球員獎】

桃園市 胡冠威

【教練獎】

桃園市 紀順彬

第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，投手獎桃園市許梓奕（右）。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，投手獎桃園市許梓奕（右）。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，前四名隊伍大合照。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，前四名隊伍大合照。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，打擊獎前三名依序為桃園市張睿哲（右起）、台北市劉奕辰、南投縣全灑儒。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，打擊獎前三名依序為桃園市張睿哲（右起）、台北市劉奕辰、南投縣全灑儒。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左二起）、花蓮縣立委傅崐萁到場。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左二起）、花蓮縣立委傅崐萁到場。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台北市隊獲得亞軍。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台北市隊獲得亞軍。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左）頒發最有價值球員獎給桃園市胡冠威。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左）頒發最有價值球員獎給桃園市胡冠威。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，台灣彩券公司發言人黃志宜。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，台灣彩券公司發言人黃志宜。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左）頒發打點獎給桃園市胡冠威。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左）頒發打點獎給桃園市胡冠威。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左）頒發全壘打獎給南投縣全灑儒。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，台灣彩券公司發言人黃志宜（左）頒發全壘打獎給南投縣全灑儒。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，南投縣隊獲得季軍。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，南投縣隊獲得季軍。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽閉幕典禮，高雄市隊獲得殿軍。記者蘇志畬／攝影
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