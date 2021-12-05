棒球／王建民到底多猛？ 網：德保拉、泰迪看不到車尾燈

曾連2季在大聯盟拿下19勝、讓全台掀起洋基熱潮的台灣之光王建民，現在雖然已退役，但他過往創下的優異表現卻仍為球迷津津樂道。有網友以「請問當年王建民是不是真的很猛」為題在PTT發文，網友一面倒回應：「連兩季19勝，能說不猛嗎？」

王建民大聯盟9年生涯曾待過洋基、國民、藍鳥、皇家等隊，其中最讓台灣情迷印象深刻的絕對非2006、2007年球季莫屬。建仔以最拿手的伸卡球在大聯盟大殺四方，兩季各拿下19勝，2006年更進入美聯塞揚獎決選，最終拿下第二名，此外，該年他也拿下勝投王，成為亞洲第一人，至今仍留下許多旅美台將難以打破的紀錄。

網友在PTT發文表示，自己無意間看到2013年世界棒球經典賽，中華隊出戰日本隊時王建民的先發Highlight，發現打到建仔的球「跟鉛球一樣在本壘板前動也不動」，並詢問其他網友王建民在洋基時到底有多強。

底下網友紛紛吐槽原PO是不是「太年輕」：「這問題有點像問喬丹有多猛」、「你是多年輕才會問這種問題」、「菜到我以為反串」。貼文一出，也吊出許多懷念當年半夜或一大早爬起來看王建民先發的網友，並回應樓主：「連大聯盟打者都說像打保齡球」、「我補充啦，現在德保拉布雷克泰迪看不到建仔車尾燈」、「以為要讓老爹跟曼尼打鳥滾很容易484」。