威力盃／胡冠威4局完封 桃園「重返榮耀」奪隊史第5冠

第9屆台彩威力盃少棒賽冠軍戰，桃園市隊靠著胡冠威4局無失分的好投，加上3局下的6分大局，以10：0在4局提前擊敗台北市隊，拿下隊史第五冠以及最高的100萬獎金。

威力盃自2013年舉辦，桃園拿下首屆冠軍，接下來在2015、2016年、2019年奪冠，去年挑戰衛冕失利，今年再次靠著龜山、大勇、中平、仁善四所國小聯軍奪冠，總教練紀順彬直呼：「重返榮耀。」

胡冠威在總冠軍賽一夫當關，4局投完只被敲出1支安打，沒有失分，另有1次三振，沒有保送，兼任第三棒的他也有3打數2安打、1打點、2得分的好表現，獲選為本屆賽事最有價值球員，他說：「很開心，第一次拿到MVP。」

這也是胡冠威第一次扛起冠軍賽先發，昨天得知後也沒有感覺到緊張，熱身時因為指叉球狀況不錯，教練就告訴他用來當作今天的主戰武器，也成功讓對手打不好。

紀順彬表示，今天第1局的打擊，就嗅到能夠打到對手的感覺，能夠重返榮耀，要感謝桃園市政府大力支持參賽，張滄彬老師的幫助，以及龜山總教練李政達還有各隊教練的幫助。