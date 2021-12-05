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中職／兄弟奪金融首冠優惠怎麼玩？基金、轉帳手續費都行！

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊陸續公布封王優惠。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陸續公布封王優惠。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊稱霸中職32年，拿下中信集團接手以來第1座、隊史第８座總冠軍，更打破中職的「金融魔咒」，這是母企業為金融業的球隊在中職的第一冠，球迷以往常好奇銀行業的封王優惠怎麼玩，球團陸續公布封王優惠揭曉答案。

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）感謝廣大球迷對中信兄弟的愛護與支持，6日起推出中信兄弟聯名卡消費不限金額筆筆抽限量簽名球；信用卡卡友還可參加限量500名的12月帳單折抵新臺幣7777元抽獎活動，還有新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）主場門票刷卡優惠。

凡於6日到12日至中信兄弟商品實體通路、網路商城，刷中信兄弟聯名卡享17倍超象點高回饋，活動期間刷中信兄弟聯名卡不限金額筆筆可抽「中信兄弟總冠軍球員簽名大球」１顆、「中信兄弟總冠軍MVP簽名球」10顆。活動期間申辦中信兄弟聯名卡，並於核卡30天內累積消費滿新臺幣888元（含），以及中信兄弟聯名卡卡友累積消費滿新臺幣888元（含）皆可獲得總冠軍限定口罩組。

中信卡友們17享多重餐點優惠，持中信卡在麥當勞餐廳消費滿新臺幣49元（含）即贈蛋捲冰淇淋兌換券乙張，即日起至明年1月11日，消費不限金額天天送咖啡買1送1分享券。用王品集團－王品瘋美食APP的瘋Pay綁定中信卡付款享10%瘋點數回饋；另外，卡友到秀泰影城販賣部亦可用中信紅利點數、中信兄弟超象點160點兌換限定組合（含大杯碳酸飲料乙杯及中份爆米花乙份，每卡限領2份，全臺限量7777份）。

中國信託信用卡卡友可參與12月帳單折抵金新臺幣7777元的幸運活動（抽出500名），活動免登錄擴大感恩卡友。另外，喜愛運動的中信卡友則可於活動期間內，持中信卡到尚智體育用品獨立門市單筆消費滿新臺幣3000元（含）現折新臺幣300元（每人每日限折乙次），至大魯閣棒壘球打擊場刷卡買代幣享買1送1優惠，還有小北百貨單筆消費滿新臺幣299元（含），贈小北會員點1,700點，首三日加碼贈刷卡金新臺幣17元（每人限贈乙次）。球迷朋友到中信卡優惠或中國信託優惠情報讚Facebook貼文中留言及分享，即可抽總冠軍簽名球衣10名。

除刷卡消費回饋外，中信銀行亦提供基金、跨行轉帳手續費雙重好康，活動期間內在專屬活動網頁提供限量共1717組基金定期（不）定額1折信託申購手續費優惠券（中午12時開搶），每日還大放送1717組跨行轉帳手續費0元優惠券（適用通路為中國信託網路銀行及Home Bank APP，中午12時開搶）。

中國信託為全台第一家投入五級棒球運動的企業，冠名贊助中信兄弟奪下球團首座總冠軍，今年更擴大支持職業籃球中信特攻，為共同祝賀中信兄弟封王，中信特攻即日起至11日，刷中信卡網路購買中信特攻籃球隊12月主場門票享9折優惠（每場限量1000張）、持中國信託VISA卡網路購買指定座位區享買1送1優惠（限量1500張），登錄活動再享刷卡金10%現金回饋（限量5000名）。

中信兄弟 中職 棒球

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