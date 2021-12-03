中職／象迷集結！兄弟12日封王遊行 繞行台中回洲際
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，暌違11年的奪冠喜悅要跟球迷分享，封王遊行也確定日期、地點，12月12日將在台中市舉行，從台中市政府出發，最後抵達洲際棒球場，並舉辦球迷感謝活動。
兄弟隊史上一次拿下總冠軍已是2010年，中信兄弟自2015年起認養台中洲際棒球場，落實屬地主義，與台中市政府配合多項活動，今年總冠軍賽台中市長盧秀燕也曾到場參與。
中信兄弟球團今日宣布，12月12日（周日）將在台中市舉辦「『十年一刻』中信兄弟封王遊行感謝祭」，封王遊行隊伍預計中午12點整自台中市政府出發，繞行台中市區，終點設定在中信兄弟主場台中洲際棒球場。
兄弟球團表示，抵達球場後，還有球迷感謝祭的活動，詳細資訊將率續公布，另外也將陸續推出封王相關的優惠活動，敬請期待。
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