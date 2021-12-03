威力盃／桃園黃科迪開轟 會學偶像陳俊秀動作

威力盃少棒賽桃園市隊一日2戰，預賽與新竹市隊交手黃科迪敲出2分砲，半年內敲出6發全壘打、展現長打能力，偶像是樂天桃猿隊強打陳俊秀，也會模仿陳俊秀的打擊動作。

威力盃少棒賽桃園市隊一日2戰，早上預賽與新竹市交手，打線發揮，黃科迪首局選到保送，3局敲出過圍欄全壘打，2分砲幫助球隊追加分數，桃園市終場以11比5擊敗新竹市隊；下午比賽桃園市則以5比3擊敗台東縣、晉級8強。

黃科迪透露，今天的全壘打是升上6年級敲出的第6轟，教練有幫忙調整打擊和站位，收到不錯的效果，長打慢慢打出來，在母隊大勇國小少棒隊時也多是打中心棒次4、5棒，今天則是先發打第6棒。

黃科迪的爸爸有在打壘球，他則在國小5年級時開始打社區少棒，5年級正式加入棒球隊訓練，除了打擊也會上場投球，但他表示比較喜歡擔任野手，因為守外野比較好玩。

黃科迪的偶像是樂天桃猿隊的強打陳俊秀，他表示有看電視偷偷學陳俊秀的打擊動作，被問起今天是用陳俊秀的姿勢打全壘打嗎？他則笑說：「不是、是自己習慣的動作」。