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中職／兄弟衛冕啟動第一步 簽下前獅隊強投泰迪

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊前洋將泰迪。記者余承翰／攝影
統一獅隊前洋將泰迪。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊才剛奪下隊史第8座總冠軍沒多久，明年球季又獲得重大補強，今天宣布已與統一獅隊洋將泰迪（Teddy Stankiewicz）簽約，加上已續約的德保拉（Jose De Paula），構築堅強投手戰力。

泰迪今年為獅隊出賽8場，拿下6勝2敗，防禦率1.18，53.1局投出60次三振，展現宰制級功力，然而季中因決定代表墨西哥參加東京奧運而離隊，由於在洋將大限前被解約，其他球隊可以提前網羅，剛奪冠的兄弟立刻出手。

「我感到非常興奮。」泰迪透過中信球團表示：「先恭喜中信兄弟拿下今年的總冠軍，我也很榮幸可以回到台灣打球，迫不及待地想要看到大家，讓我們再次拿下總冠軍。」

泰迪目前人在德州家中自主訓練，維持投球等不同練習，他說：「我的目標一直都是替球隊拿下總冠軍！我也相信強大的中信兄弟絕對可以衛冕冠軍金盃，我們在場上傾巢而出、全力以赴，好的結果自然水到渠成。」

中信兄弟 統一獅 德保拉

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