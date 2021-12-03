威力盃／台東不敵桃園遭淘汰 了解差距再努力

威力盃少棒賽台東縣隊今天強碰桃園市隊，以3比5輸球、無緣晉級，總教練黃謝竣翔表示，這個階段碰到桃園不是壞事，讓球員知道差距和努力的方向，今天雖敗、但球員們鬥志很好。

威力盃少棒賽台東縣隊過去拿下3座冠軍，此次由豐田國小為主體，加入新生、大溪、卑南、紅葉國小球員組成聯隊參賽，今天決賽首戰就碰到勁敵桃園市隊。

台東縣隊3局打完2比4落後，4局桃園市再起攻勢，靠著接連四壞保送攻佔滿壘，危機時台東縣換上胡安後援，讓打者敲出高飛犧牲打失掉1分，接著連抓2個出局數，成功止血；台東縣隊6追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗，無緣晉級8強。

台東縣隊總教練黃謝竣翔受訪表示，胡安臨危授命上壘化解危機，把分數控制在教練團預期範圍內，5分內其實都還有機會，只是棒球有時也需要運氣，今天台東縣打擊發揮算不錯，但運氣不是很好。

雖然輸球，但黃謝竣翔表示，小朋友們展現很好的鬥志，這個階段碰上實力堅強的桃園聯隊不是壞事，讓他們知道彼此的差距，回到母校繼續加強訓練，下學期還有選拔賽，球員們的素質不差，就差在穩定性和經驗。

胡安今天後援2局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，他表示滿壘登板有點緊張，但想辦法完成教練交代的工作，他自評此次威力盃出賽投球感覺其實不差，「突然變得滿準的」。

胡安從小學二年級開始打球，覺得打球很好玩，除了投球外，擔任野手會守三壘，但比較喜歡投球，被問起偶像，胡安講出一連串職棒球員名字，包括富邦悍將蔣智賢、樂天桃猿陳晨威和中信兄弟王威晨。

台東縣隊長、主戰捕手郭鎧銓今天與桃園比賽雖然沒有敲安，但選到2次保送，黃謝竣翔稱讚他腦袋聰明，與教練團暗號搭配很靈活，擋球阻殺都不錯。

郭鎧銓曾住在花蓮，哥哥在台東打球，幼稚園放假時就會到台東跟著剛剛一起玩球、產生興趣，雖然不喜歡當捕手，覺得擋球很累，但還是可以把工作做好，此次擔任隊長，除了要管秩序也負責帶氣氛。