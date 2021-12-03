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威力盃／張可洛上演美技 三壘守備有張泰山身影

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第9屆威力盃少棒賽，桃園市隊張可洛鎮守三壘。記者蘇志畬／攝影
第9屆威力盃少棒賽，桃園市隊張可洛鎮守三壘。記者蘇志畬／攝影

威力盃少棒賽桃園市隊、台東縣兩支爭霸強隊，今天在淘汰賽提前強碰，冠軍戰等級的對決，桃園市隊靠著堅強守備以5：3險勝，晉級八強，三壘手張可洛幾次美技守備，令人想起年輕的張泰山，被總教練點名關鍵。

威力盃少棒賽過去8屆賽事，桃園手握4冠、台東奪得3冠，兩隊今年提前相遇，比數咬得緊，台東雖在2局上先馳得點，但桃園靠著2局下3分取得領先，加上中間兩次雙殺中斷對手攻勢，才拿下勝利。

桃園市隊總教練紀順彬表示：「守備今天守下好幾球，幫了投手不少忙。」紀順彬點今天策動一次雙殺的二壘手劉桓宇、抓到6個出局數的張可洛，守備都很關鍵，紀順彬表示，2局上的一顆平飛球被張可洛攔下，「不然穿出去至少是二壘安打」。

張可洛的父親是前職棒名將、現任味全龍隊打擊教練張泰山，張泰山生涯累計289轟是中職紀錄，今年被林智勝追平後，張可洛也許下心願，想要把這個紀錄打回來。

張可洛自承近期打擊狀況不佳，對台東時也沒好球可打，2打席1次觸身、1次保送，靠對手暴投跑回一分，不過在三壘守備上的貢獻更大。

張可洛表示，今天守備狀況比平常好，可能是前一場因球隊主力輪休沒先發，所以這一場更加專注，而拿過三屆三壘金手套獎的張泰山給他的建議是：「不要閃，好好把球接起來就好。」

中繼4.2局失1分非責失拿下勝投的許梓奕也謝謝隊友的守備幫忙，「二、三壘接了好幾球，有一球被敲出去以為會安打的，結果可洛攔下來」。

許梓奕是桃園前兩號投手，今天因戰況膠著而上場壓陣，他自認表現還可以，但控球不太理想，出現4次保送、1次觸身，雖然喜歡投球，但他對自己的腳程也很有自信，喜歡的球員就是快腿著稱的樂天桃猿隊陳晨威。

第9屆威力盃少棒賽，桃園市隊投手許梓奕中繼4.2局拿下勝投。記者蘇志畬／攝影
第9屆威力盃少棒賽，桃園市隊投手許梓奕中繼4.2局拿下勝投。記者蘇志畬／攝影
第9屆威力盃少棒賽，桃園市隊張可洛趁著暴投滑回1分。記者蘇志畬／攝影
第9屆威力盃少棒賽，桃園市隊張可洛趁著暴投滑回1分。記者蘇志畬／攝影

張泰山 樂天桃猿

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