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威力盃／陳俊秀鐵粉轟出牆 半年敲6發紅不讓

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第9屆台彩威力盃少棒賽，桃園市隊黃科迪。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，桃園市隊黃科迪。記者蘇志畬／攝影

桃園市隊黃科迪今天在威力盃少棒賽轟出一發越過全壘打矮牆的兩分砲，幫助球隊以11：5擊敗新竹市隊，就讀大勇國小六年級的他，長打突然開竅，生涯6發全壘打都是在這個學期敲出。

桃園市隊靠著這一勝，加上昨天10：3擊敗南投縣隊，晉級淘汰賽，在稍後的淘汰賽也以5：3險勝台東縣隊，晉級8強。

黃科迪在對上新竹市之戰，2打數1安打就是發越過左外野矮牆的全壘打，另有1次保送，共計2打點、2得分，這也是他開始打棒球以來的第六轟，前面5轟都是在8月的勝求盃少棒賽敲出，其中3轟是對上新竹縣關西國小，堪稱「新竹殺手」。

被問到為何打擊突飛猛進？黃科迪靦腆笑著說：「是教練教得好，幫我調整打擊姿勢，主要是站位的部分。」黃科迪因為父親在打壘球，小四開始加入社區少棒，到小五進入校隊，現在已是大勇國小的中心棒次打者。

黃科迪欣賞的球員是同為「砲手」的樂天桃猿陳俊秀，除了同是桃園球隊外，黃科迪也喜歡陳俊秀帥氣開轟，看電視學習打擊動作，不過敲出這6轟時是用陳俊秀動作嗎？黃科迪有些不好意思地說：「是我自己的動作。」

第9屆台彩威力盃少棒賽，桃園市隊黃科迪。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，桃園市隊黃科迪。記者蘇志畬／攝影

陳俊秀 樂天桃猿

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