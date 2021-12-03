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中職／「讓我單手全滿」 林智勝集滿5冠發文感謝戰友

聯合新聞網 / 綜合報導
中華職棒中信兄弟林智勝集滿五冠後IG發文感謝戰友。 記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟林智勝集滿五冠後IG發文感謝戰友。 記者劉學聖／攝影

中信兄弟在今年總冠軍賽職或四場橫掃統一獅，奪下睽違11年的總冠軍。39歲老將「大師兄」林智勝在休息室帶動氣勢功不可沒，而他生涯加上這座冠軍，已獲得5枚冠軍戒，可戴滿整支手。今天他也在個人IG發文感謝戰友：「謝謝你們，讓我的單手全滿。」

林智勝在例行賽末兩場接連開轟，不僅追平「森林王子」張泰山的全壘打紀錄、連續當了2天的英雄，更打破兄弟原先有些低迷的氣勢，最終在台灣大賽奪冠。

雖然今年總冠軍賽大師兄的出賽機會不多，但他把握上場機會，3打數敲1支安打，也稱職地扮演休息室啦啦隊隊長角色，每當有攻勢時，就以「阿強的禿頭」手勢慶祝，成為兄弟休息室氣勢超旺的關鍵人物。

林智勝今天也在IG感謝隊友、教練團讓他能參與今年的台灣大賽，他寫道：「過程真的很辛苦，但你們都走過來了，想跟你們說我的隊友們，你們真的很棒。」

林智勝列出兄弟28人名單選手一一感謝，還有球隊行政人員、防護團隊、心理師，「謝謝你們，讓我的單手全滿。」他也不忘提及愛搞笑的「氣氛大師」：「最後要謝謝我們的室內啦啦隊隊長，小羅、勝偉、大元、智勝。」

林智勝曾在2006年La New熊、2012、2014、2015年Lamigo桃猿奪冠，這回生涯第五冠是林智勝睽違6年再嘗總冠軍滋味，也讓他成為「滿手戒指的男人」。

中信

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