威力盃／衛冕軍台中市提前落馬 桃園市挺進8強

第9屆台彩威力盃經過兩天預賽加上淘汰賽，今天誕生出8強隊伍，最低至少5萬元獎金入袋，不過衛冕軍台中市隊提前落馬，在小組賽戰績相同下，因比較得失分後遭淘汰，去年第二名的少棒強權桃園市隊則持續挺進。

台中市隊昨天在小組賽首戰以5：3擊敗宜蘭縣隊，今天則以2：9輸給新竹縣隊，不過宜蘭縣以7：0擊敗新竹縣隊，三隊同為一勝一敗下，比較得失分後，台中市無緣晉級，中斷連霸可能性。

而新竹縣隊則在淘汰賽中以3：2擊敗嘉義縣隊，晉級8強，宜蘭縣隊則是2：3不敵南投縣隊，多打一場後也遭淘汰。

第9屆台彩威力盃少棒賽，衛冕軍台中市隊未能挺進淘汰賽，在預賽提前落馬。記者蘇志畬／攝影

去年桃園市隊挑戰2連霸之路被台中市隊攔阻，今年雖然挺進8強，但過程未如過往「輾壓」，預賽兩場分別以10：3擊敗南投縣隊、11：5擊敗新竹市隊，淘汰賽則是5：3險勝台東縣隊。

威力盃八強賽將在明天開打，地主花蓮藍隊對上台北市隊、桃園市隊對上新竹縣隊、南投縣隊對上屏東縣隊、新北市隊對上高雄市隊。