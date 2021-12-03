威力盃／「小林哲瑄」是富邦迷 學江少慶投球想旅外

在花蓮舉行的台彩威力盃少棒賽，新竹市隊中外野手莊博淵不僅守備像是「小林哲瑄」，也是少數的富邦悍將隊球迷，站上投手丘喜歡學江少慶投球，未來更希望挑戰大聯盟。

新竹市隊昨天以6：7輸南投縣隊、今天5：11敗給桃園市隊，預賽吞下兩敗無緣晉級，總教練蔡璟豪表示，今年時間接近各校校慶，全隊只有集訓一次，昨天就是因為默契問題，多掉了1、2分。

竹市今天第1局一口氣丟掉6分，後面靠著5名投手車輪戰壓住陣腳，兩隊打得有來有往，其中莊博淵中繼1局掉2分非責失分，昨天對南投則是先發2局掉5分。

蔡璟豪表示，莊博淵投球有進步，但作為陣中主力左投，難免被對手針對、研究，接下來暑假要再調整，但是打擊夠穩定，加上守備、腳程都是數一數二，臂力也夠強。

莊博淵今年4月在謝國城盃少棒賽曾沒收台北市隊3發全壘打，包括手越過全壘打牆接殺沈立宸敲出的中外野飛球，讓富邦悍將副領隊沈鈺傑留下深刻印象，而他本人也剛好是滿滿中信兄弟隊球迷的新竹市隊中唯二的悍將球迷。

今年升上六年級的莊博淵跟外野守備相比，更希望加強投球，他說：「因為投球比較有旅外的機會，看到王建民、陳偉殷的表現，讓我想要挑戰大聯盟。」也因此特別認真學習英文，媽媽也幫忙補充營養，希望能長更高。

莊博淵除了原有的直球、曲球，還跟教練蔡璟豪多學了一顆變速球，更學起江少慶的投球動作，莊博淵說：「看中職比賽時，會去模仿他的出手點，感覺有比較穩定。」