快訊

分析師：美股最近有「異狀」 跟網路泡沫爆掉前很像

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

威力盃／「小林哲瑄」是富邦迷 學江少慶投球想旅外

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第9屆台彩威力盃少棒賽，新竹市隊「小林哲瑄」莊博淵。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，新竹市隊「小林哲瑄」莊博淵。記者蘇志畬／攝影

在花蓮舉行的台彩威力盃少棒賽，新竹市隊中外野手莊博淵不僅守備像是「小林哲瑄」，也是少數的富邦悍將隊球迷，站上投手丘喜歡學江少慶投球，未來更希望挑戰大聯盟

新竹市隊昨天以6：7輸南投縣隊、今天5：11敗給桃園市隊，預賽吞下兩敗無緣晉級，總教練蔡璟豪表示，今年時間接近各校校慶，全隊只有集訓一次，昨天就是因為默契問題，多掉了1、2分。

竹市今天第1局一口氣丟掉6分，後面靠著5名投手車輪戰壓住陣腳，兩隊打得有來有往，其中莊博淵中繼1局掉2分非責失分，昨天對南投則是先發2局掉5分。

蔡璟豪表示，莊博淵投球有進步，但作為陣中主力左投，難免被對手針對、研究，接下來暑假要再調整，但是打擊夠穩定，加上守備、腳程都是數一數二，臂力也夠強。

莊博淵今年4月在謝國城盃少棒賽曾沒收台北市隊3發全壘打，包括手越過全壘打牆接殺沈立宸敲出的中外野飛球，讓富邦悍將副領隊沈鈺傑留下深刻印象，而他本人也剛好是滿滿中信兄弟隊球迷的新竹市隊中唯二的悍將球迷。

今年升上六年級的莊博淵跟外野守備相比，更希望加強投球，他說：「因為投球比較有旅外的機會，看到王建民、陳偉殷的表現，讓我想要挑戰大聯盟。」也因此特別認真學習英文，媽媽也幫忙補充營養，希望能長更高。

莊博淵除了原有的直球、曲球，還跟教練蔡璟豪多學了一顆變速球，更學起江少慶的投球動作，莊博淵說：「看中職比賽時，會去模仿他的出手點，感覺有比較穩定。」

富邦悍將 大聯盟

延伸閱讀

威力盃／「小林哲瑄」是富邦迷 學江少慶投球想旅外

中職／生涯代表作後被告知關機 江少慶也坦言是時侯了

圖輯／中職悍將克猿 江少慶奪MVP慶生

中職／天涼投更好 江少慶生日奪勝許下願望

相關新聞

中職／冥冥中註定！ 兄弟11年前與現今奪冠的美麗巧合

棒球場上無奇不有，各種內容、數據堆疊出一場場截然不同的比賽，不過，有時也會碰上「美麗巧合」。中信兄弟在1日擊敗衛冕軍統一獅奪冠，終於破除多年來的「安心亞」魔咒。兄弟上次拿下總冠軍得回溯至2010年的牛象大戰，當年兄弟同樣以4：0橫掃對手，除此之外，11年前的封王與現今還有多處雷同。

中職／林威助接受日媒訪問 透露「小球戰術」是奪冠關鍵

今年由二軍升上一軍擔任中信兄弟總教練的林威助，前天（1日）率領球隊奪下睽違11年的總冠軍。不只國內球迷關注，日本媒體《日刊體育》也特別採訪曾效力阪神虎隊的林威助，他說：「球隊已經好多年沒拿下總冠軍了，也有來自球迷、媒體的壓力，幸好能在這次的系列賽打出氣勢，真是太好了。」

日職／表現不佳遭扣薪 張奕明年年薪剩900萬日圓

日本職棒歐力士隊今天多位球員契約更新，其中包括台灣投手張奕，遭扣薪200萬日圓，明年年薪剩下900萬日圓（約台幣220萬...

日職／「BIG BOSS」新庄剛志發長輩文 網：是雞湯野球

火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志今天早上在推特發文，他一改平時「前衛」的作風，發出「心靈雞湯」勉勵大家，網友看了也給予好評：「火腿雞湯」、「長得帥，發長輩文都香」。

威力盃／陳俊秀鐵粉轟出牆 半年敲6發紅不讓

桃園市隊黃科迪今天在威力盃少棒賽轟出一發越過全壘打矮牆的兩分砲，幫助球隊以11：5擊敗新竹市隊，就讀大勇國小六年級的他，...

威力盃／簡富智帶少棒當挑戰 棒球真的可以改變小孩

職棒退役球員簡富智從業餘成棒隊轉投入訓練少棒，帶領新竹市香山少棒隊約有3年，此次加入新竹市聯隊教練團參加威力盃，帶少棒是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。