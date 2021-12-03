威力盃／簡富智帶少棒當挑戰 棒球真的可以改變小孩

職棒退役球員簡富智從業餘成棒隊轉投入訓練少棒，帶領新竹市香山少棒隊約有3年，此次加入新竹市聯隊教練團參加威力盃，帶少棒是個挑戰，但聽到家長回饋「小孩變不一樣了」，深自體會棒球可以帶來改變。

簡富智曾效力中職中信兄弟隊，2015年季後被釋出，後來在業餘綺麗珊瑚成棒隊擔任選手兼助理教練，2019年則到新竹市香山國小少棒隊擔任總教練。

簡富智受訪表示，剛好有學長推薦去帶少棒隊，經過評估後，覺得也是很好的學習機會、想要挑戰看看；帶少棒與成棒很不一樣，小朋友很多東西需要講很多次才能理解，但很充實，在學校要教體育課、還要球隊訓練，「時間過很快、一下子就3年。」

簡富智提到，目前雖然沒有特別的成就感，但一直努力希望讓球員們磨練經驗、學到東西，國小小朋友很多喜歡棒球的人，但不懂什麼是棒球，慢慢的教他們，有些之前很皮、在家不乖的小朋友，加入球隊後，家長回饋說小孩變不一樣了，「才發現，原來加入棒球隊，真的可以改變小孩。」

「態度」是簡富智帶隊最重視的部分，踏進球場態度就要拿出來，無論比賽輸贏，態度都要積極，放下自己是球星的感覺，帶少棒隊也是重新開始、新的挑戰，希望可以幫助小朋友成長。

此次威力盃少棒賽新竹市隊以西門國小為主體，另加入東園、關東、三民和香山國小球員組成聯隊，香山國小球員1人、為林羿辰。簡富智表示，林羿辰資質不錯，是母隊主力投手，但還有很多地方要加強，帶他到代表隊也是希望刺激他成長。