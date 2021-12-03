快訊

分析師：美股最近有「異狀」 跟網路泡沫爆掉前很像

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

日職／「BIG BOSS」新庄剛志發長輩文 網：是雞湯野球

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿隊新任監督新庄剛志今天在推特發布「心靈雞湯」。 截圖自北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團
火腿隊新任監督新庄剛志今天在推特發布「心靈雞湯」。 截圖自北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團

火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志今天早上在推特發文，他一改平時「前衛」的作風，發出「心靈雞湯」勉勵大家，網友看了也給予好評：「火腿雞湯」、「長得帥，發長輩文都香」。

新庄剛志今突然在推特發出「雞湯文」，他寫道：「實現夢想的第一步是向他人傳達你的夢想。如果想讓人們微笑，你自己必須先微笑。要想得到感謝，你自己必須心存感激。如果你想讓人們快樂，你必須先學會享受自己。避免失敗的方法就是做好失敗的準備。讓他人做某件事的方法就是自己先以身作則。」

網友除了認為說服力滿點外，也表示這大概是日式的「長輩文」、「心靈雞湯」、「這雞湯好濃」、「雞湯BOSS」、「雞湯野球」、「奇怪，為什麼我看到的這篇文自帶黃色標楷體字型，還有綠草地背景，下面還有好幾朵荷花」、「差一句，認同請分享」。

有網友提到這樣的心靈雞湯好像「直銷大會」高層的發言，更有網友歪樓爆笑留言：「頭貼怎麼像潘若迪」、「想要成功，就不能失敗；成功男人的背後都有一條脊椎」。

夢想 荷花

相關新聞

中職／冥冥中註定！ 兄弟11年前與現今奪冠的美麗巧合

棒球場上無奇不有，各種內容、數據堆疊出一場場截然不同的比賽，不過，有時也會碰上「美麗巧合」。中信兄弟在1日擊敗衛冕軍統一獅奪冠，終於破除多年來的「安心亞」魔咒。兄弟上次拿下總冠軍得回溯至2010年的牛象大戰，當年兄弟同樣以4：0橫掃對手，除此之外，11年前的封王與現今還有多處雷同。

中職／林威助接受日媒訪問 透露「小球戰術」是奪冠關鍵

今年由二軍升上一軍擔任中信兄弟總教練的林威助，前天（1日）率領球隊奪下睽違11年的總冠軍。不只國內球迷關注，日本媒體《日刊體育》也特別採訪曾效力阪神虎隊的林威助，他說：「球隊已經好多年沒拿下總冠軍了，也有來自球迷、媒體的壓力，幸好能在這次的系列賽打出氣勢，真是太好了。」

日職／表現不佳遭扣薪 張奕明年年薪剩900萬日圓

日本職棒歐力士隊今天多位球員契約更新，其中包括台灣投手張奕，遭扣薪200萬日圓，明年年薪剩下900萬日圓（約台幣220萬...

日職／「BIG BOSS」新庄剛志發長輩文 網：是雞湯野球

火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志今天早上在推特發文，他一改平時「前衛」的作風，發出「心靈雞湯」勉勵大家，網友看了也給予好評：「火腿雞湯」、「長得帥，發長輩文都香」。

威力盃／陳俊秀鐵粉轟出牆 半年敲6發紅不讓

桃園市隊黃科迪今天在威力盃少棒賽轟出一發越過全壘打矮牆的兩分砲，幫助球隊以11：5擊敗新竹市隊，就讀大勇國小六年級的他，...

中職／「讓我單手全滿」 林智勝集滿5冠發文感謝戰友

中信兄弟在今年總冠軍賽職或四場橫掃統一獅，奪下睽違11年的總冠軍。39歲老將「大師兄」林智勝在休息室帶動氣勢功不可沒，而他生涯加上這座冠軍，已獲得5枚冠軍戒，可戴滿整支手。今天他也在個人IG發文感謝戰友：「謝謝你們，讓我的單手全滿。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。