日職／「BIG BOSS」新庄剛志發長輩文 網：是雞湯野球

火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志今天早上在推特發文，他一改平時「前衛」的作風，發出「心靈雞湯」勉勵大家，網友看了也給予好評：「火腿雞湯」、「長得帥，發長輩文都香」。

新庄剛志今突然在推特發出「雞湯文」，他寫道：「實現夢想的第一步是向他人傳達你的夢想。如果想讓人們微笑，你自己必須先微笑。要想得到感謝，你自己必須心存感激。如果你想讓人們快樂，你必須先學會享受自己。避免失敗的方法就是做好失敗的準備。讓他人做某件事的方法就是自己先以身作則。」

網友除了認為說服力滿點外，也表示這大概是日式的「長輩文」、「心靈雞湯」、「這雞湯好濃」、「雞湯BOSS」、「雞湯野球」、「奇怪，為什麼我看到的這篇文自帶黃色標楷體字型，還有綠草地背景，下面還有好幾朵荷花」、「差一句，認同請分享」。

有網友提到這樣的心靈雞湯好像「直銷大會」高層的發言，更有網友歪樓爆笑留言：「頭貼怎麼像潘若迪」、「想要成功，就不能失敗；成功男人的背後都有一條脊椎」。