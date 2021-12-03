中職／冥冥中註定！ 兄弟11年前與現今奪冠的美麗巧合

棒球場上無奇不有，各種內容、數據堆疊出一場場截然不同的比賽，不過，有時也會碰上「美麗巧合」。中信兄弟在1日擊敗衛冕軍統一獅奪冠，終於破除多年來的「安心亞」魔咒。兄弟上次拿下總冠軍得回溯至2010年的牛象大戰，當年兄弟同樣以4：0橫掃對手，除此之外，11年前的封王與現今還有多處雷同。

時間回到2010年10月23日，在歷經3度因雨延賽後，中職21年總冠軍賽G4終於在新莊棒球場開打。先前已取得3：0優勢的兄弟派出因延賽得以充分休息的G1先發投手麥格倫再次登板。

1局上，興農靠著2支安打和高飛犧牲打先馳得點，下個半局兄弟隨即還以顏色，陳冠任、彭政閔在2出局後接連敲安，接著周思齊轟出價值連城的3分砲幫助球隊奠定勝基。兄弟再於3局、8局下添得保險分，先發投手麥格倫也未再失分，最終繳出近乎完美的9局失1分表現，終場兄弟就以6：1擊敗興農，繼2003年後再度奪下總冠軍，麥格倫則獲選台灣大賽MVP。

2010年與現今相隔11年，象迷的苦苦等待終於迎來好結果。而兄弟今年與上次奪冠，除了皆以直落四場橫掃對手外，11年前的教頭陳瑞振和現任林威助也都在執教首年就帶領球隊奪冠。

此外，總冠軍賽每場比賽需要6位裁判，而每年在中職一軍執法的裁判多達10位以上，但相隔11年，2場兄弟封王戰的主審卻正好都是王俊宏。比賽內容部分，2010年兄弟以6：1贏球，今年則是5：0擊敗統一，皆為5分差；就連團隊安打數也相同，兄弟在這兩場封王戰都各敲11安，2010年興農單場敲4安，而今年的對手統一同樣遭到壓制，整場比賽僅打出零星的4支安打。