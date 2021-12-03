中職／奪冠文有洋蔥！ 周思齊歸功後輩、李振昌謝球迷相挺

中信兄弟在1日的總冠軍賽G4以5：0贏球，橫掃衛冕軍統一獅奪下2010年後的第一座冠軍，終於破除「連亞」魔咒。賽後，兄弟球員紛紛發文慶祝也暗藏「洋蔥」，老大哥周思齊讚賞年輕球員們不斷努力朝著目標邁進，「守護神」李振昌則是抒發入隊4年來由遺憾到如今拿下總冠軍的心路歷程。

身為今年總冠軍賽兄弟28人名單中唯一參與過2010年台灣大賽的「周董」周思齊，這次仍然獲得重用，他4場都以先發身份出賽，選到2次保送，雖然12打數僅1安，但那唯一的安打就是幫助球隊在G2擴大領先分差的3分砲。

周思齊也十分謙虛，他將這次的冠軍歸功於年輕後輩，他在臉書發文寫道：「各位學弟們，可以參與你們這批新世代的冠軍是我的榮幸。」他提到，歷經去年的失敗後，大家背負著極大壓力，但最終還是達成了奪冠目標，「你們真的太棒了。謝謝你們。」周董也期許明年能夠完成「二連霸」。

兄弟王牌終結者李振昌則在總冠軍賽兩度登板，2局的投球中送出1BB、賞對手2K，未被敲安也無失分，收下2次救援成功，展現「泡麵組」的氣勢。

李振昌發文提到，自己在2018年加盟中信兄弟，卻遭遇近8年來唯一一次無法打進季後賽，接下來2年都眼睜睜看著對方在面前拋彩帶，「那個畫面一直在我腦海裡，讓我充滿遺憾。」不過他話鋒一轉，表示今年終於輪到兄弟奪冠，感謝所有人的努力，也特別提到「百萬象迷」：「謝謝各位球迷的不離不棄。大象走慢終究會到終點，我們今年不再是亞軍！」