中職／林威助接受日媒訪問 透露「小球戰術」是奪冠關鍵

今年由二軍升上一軍擔任中信兄弟總教練的林威助，前天（1日）率領球隊奪下睽違11年的總冠軍。不只國內球迷關注，日本媒體《日刊體育》也特別採訪曾效力阪神虎隊的林威助，他說：「球隊已經好多年沒拿下總冠軍了，也有來自球迷、媒體的壓力，幸好能在這次的系列賽打出氣勢，真是太好了。」

兄弟這次奪冠勝場除了2勝來自洋投德保拉、華德茲外，G2先發投手呂彥青、G3鄭凱文也分別繳出5局失1分、6局失2分表現奪勝，而這兩位選手正好過去都有旅日經驗，且皆效力於阪神。日媒也詢問助總，為何呂彥青例行賽只有2勝還願意派他先發，林威則直言：「因為對方打者對左投非常『苦手』。」

林威助表示，一開始得先「樹立風格」：「這是我第一年執教，所以我必須告訴其他教練和球員，我想打的是什麼樣的棒球。」報導也點名，助總今年的日式「小球戰術」看來收到效果，兄弟是聯盟獲得最多次保送的球隊，73個失誤也是5隊中最優，甚至打破中職紀錄。林威助說：「2好球後就盡量把球反方向破壞、纏鬥，選到保送對球隊也是種貢獻。」

中信兄弟隊總教練林威助領軍贏得隊史第八座總冠軍，賽後球員將他拋起慶賀。記者劉學聖／攝影

日媒也提到中職「換球」的差異，球變得不彈後，高飛球減少，相對地滾地球也變多，這就是林威助今年春訓特別在意守備練習的原因，助總說：「守備很重要，其他隊有時會在簡單的球發生失誤，而我想我們最終能勝出的原因之一就是這種失誤沒有太多。」

林威助從日本近畿大學畢業後隨即投入選秀，他在2002年被阪神虎挑中，而後經歷了10年的日職生涯。2014年，他回鍋中職加盟兄弟，2017年引退，隔年出任中信兄弟二軍總教練，去年（2020年）12月接掌一軍兵符，之後就帶領兄弟4連勝橫掃統一獅，奪下睽違11年的台灣大賽冠軍。