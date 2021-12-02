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中職／兄弟5天屠獅封王不是最快 19年前KO鯨隊更誇張

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
2002年兄弟象隊封王。 報系資料照
2002年兄弟象隊封王。 報系資料照

中信兄弟、統一獅隊連續兩年在總冠軍賽交手，很多球迷想都想不到，竟然只打4場就結束，兄弟用5天結束這個系列賽，奪下隊史第8冠，也是中職近8季（2014年起）最快收工的台灣大賽

不過這還不是史上最快結束的總冠軍賽，2002年兄弟包辦上、下半季冠軍，在台灣大賽對決年度勝率排名第2的中信鯨隊，由林易增領軍對決林仲秋，兄弟依規定先保送1勝。

當年總冠軍賽10月12日在天母球場開打，也是史上首場在天母進行的爭霸戰，吸引滿場11000人觀戰，兄弟以6：1獲勝。

兩隊隔天移師新莊球場再戰，兄弟在7500名觀眾面前以6：5險勝，也形成聽牌局面，10月15日南下嘉義市球場進行第3戰，吸引7101人進場，兄弟又以9：5過關，「直落三」結束系列賽，前後只花4天就拿到總冠軍。

中職32個球季進行29次總冠軍賽，1992、94年兄弟和95年獅隊都包辦上、下半季冠軍，直接獲得總冠軍；另3次修改規章保送1勝分別是2002年兄弟、2017和18年Lamigo桃猿隊，在台灣大賽都保住勝果封王。

兄弟去年和獅隊爭霸，打完前4戰3勝1敗領先，最後3戰全敗遭逆轉戰局，兩隊纏鬥9天結束系列賽，沒想到今年戰況一面倒，兄弟只花5天就讓獅隊俯首稱臣，「餅總」林岳平坦言投、打、守都不如對手。

台灣大賽 中職 林岳平

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