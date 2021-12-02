棒球／前獅隊好手林志祥宣布退休「已經沒有遺憾」

台北興富發隊今天在城市棒球對抗賽以5：0擊敗台南市隊，內野手、前統一獅隊林志祥也順勢宣告退休，對於這些年的征戰，他認為已經沒有遺憾，只想對自己說一聲「這幾年辛苦了」。

林志祥在2009年中職選秀會中加盟統一獅隊，職棒一軍七年生涯成為球隊二壘主力，然而2017年因涉入桃色風波，被球團無限期停賽停薪調查，最終自請離隊，隨後進入業餘成棒，先效力崇越隼鷹隊，2020年轉至興富發，最後在今年決定退休。

林志祥在今天城市棒球對抗賽冠軍戰，第8局一人出局、一、三壘有人情況上場代打，他擊出二壘方向滾地球，靠著野手選擇站上壘包，打下1分打點。

這場比賽後正式褪下球員身分，林志祥表示，從國小打球到現在，自己已經沒有遺憾了，有很多夢想都已經達成，只想自己說一聲這幾年辛苦了，謝謝自己的毅力拚到現在，「也很感謝我身邊的朋友，不論是在職棒或現在球迷的關注，還有家人們的支持。」