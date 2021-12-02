聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／城市對抗賽 興富發為台北留下冠軍
城市棒球對抗賽今天進行最終賽程，台北興富發隊在6局突破封鎖，加上投手群表現亮眼，以5：0擊敗台南市隊，順利留下冠軍盃；季軍戰則是屏東紅尾隊靠著張閔軒第6局的3分砲，以6：4擊敗新北禾聯隊。
冠軍戰前半段上演投手戰，興富發先發投手張建耀、台南市先發投手李偉安，都力保不失，興富發直到第6局才靠著莊凱文擊出首安，加上羅堃犧牲觸擊造成捕手蔡瑋泰傳球失誤，接著顏廷旭敲適時安打，打破僵局。
幫助興富發打下第一分的顏廷旭表示，上場前教練叫他大膽攻擊，不用想太多，那個打席就是享受當下，因為前面兩次打擊沒打好，第三次上場剛好是球隊很好的機會，就要想辦法幫助球隊。
興富發在8局發動猛攻，靠著5支串連安打加上對手失誤攻下4分，為比賽定調，總教練呂明賜表示，因為對方更換投手，根據過去的對戰經驗，教練團提醒打者一些擊球策略所以能夠突破。
興富發先發投手張建耀投5局無關勝敗，洪安生中繼投1.1局奪勝，最後前美職皇家隊投手王志庭投2.2局收尾收下救援成功，聯手投出完封。
呂明賜表示，這次城市對抗賽是第一屆，而且由台北市舉辦，能把冠軍杯留在台北真的非常高興，也感謝選手教練團不斷努力，才能打下好成績。
屏東紅尾在季軍戰面對2分落後，6局發動反撲，王榆銓、詹銘修連續兩棒敲出安打後發動盜壘，跑者分占二、三壘情況下，蔡友達敲出適時安打，幫助球隊追回1分，二壘跑者在本壘遭觸殺出局，下一棒高杰獲得保送，張閔軒擊出3分打點全壘打，逆轉比分。
張閔軒笑說，打這支全壘打自己也感到滿意外的，他表示，當時有設定內角球攻擊，結果就轟出個人成棒生涯第一發全壘打，「可以為球隊建功真的滿開心的，前面幾場沒有打好，不過期間教練團跟我講滿多的，要我調整心態，打出這支全壘打之後也給我更多信心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言