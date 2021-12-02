棒球／城市對抗賽 興富發為台北留下冠軍

城市棒球對抗賽今天進行最終賽程，台北興富發隊在6局突破封鎖，加上投手群表現亮眼，以5：0擊敗台南市隊，順利留下冠軍盃；季軍戰則是屏東紅尾隊靠著張閔軒第6局的3分砲，以6：4擊敗新北禾聯隊。

冠軍戰前半段上演投手戰，興富發先發投手張建耀、台南市先發投手李偉安，都力保不失，興富發直到第6局才靠著莊凱文擊出首安，加上羅堃犧牲觸擊造成捕手蔡瑋泰傳球失誤，接著顏廷旭敲適時安打，打破僵局。

幫助興富發打下第一分的顏廷旭表示，上場前教練叫他大膽攻擊，不用想太多，那個打席就是享受當下，因為前面兩次打擊沒打好，第三次上場剛好是球隊很好的機會，就要想辦法幫助球隊。

興富發在8局發動猛攻，靠著5支串連安打加上對手失誤攻下4分，為比賽定調，總教練呂明賜表示，因為對方更換投手，根據過去的對戰經驗，教練團提醒打者一些擊球策略所以能夠突破。

興富發先發投手張建耀投5局無關勝敗，洪安生中繼投1.1局奪勝，最後前美職皇家隊投手王志庭投2.2局收尾收下救援成功，聯手投出完封。

呂明賜表示，這次城市對抗賽是第一屆，而且由台北市舉辦，能把冠軍杯留在台北真的非常高興，也感謝選手教練團不斷努力，才能打下好成績。

屏東紅尾在季軍戰面對2分落後，6局發動反撲，王榆銓、詹銘修連續兩棒敲出安打後發動盜壘，跑者分占二、三壘情況下，蔡友達敲出適時安打，幫助球隊追回1分，二壘跑者在本壘遭觸殺出局，下一棒高杰獲得保送，張閔軒擊出3分打點全壘打，逆轉比分。