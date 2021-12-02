威力盃／南投棒球女孩強碰桃園 陳雅萱未來受期待

出征第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣隊第二戰就遇到「大魔王」桃園市隊，先發投手是綁著馬尾的陳雅萱，身為球隊中唯一女性球員，被總教練紀俊麟委以重任，也直言如果不是碰到聯隊，要撐完整場比賽應該沒有問題。

威力盃由各縣市組隊參賽，桃園市數支少棒原本就是國內強權，合在一起的陣容更完整，陳雅萱第1局只失1分，但第2局受到隱形失誤影響，該抓到的出局數沒抓到，導致不得不換投止血，最後1.1局失5分退場，球隊也以3：10落敗。

對於迎戰桃園市隊，陳雅萱沒有感覺到太大壓力，但對自己表現很不滿意，「因為都被打出去。」小學六年級的她在新街國小是主力之一，表現不讓鬚眉。

陳雅萱跟著哥哥從小學二年級就開始接觸棒球，到三、四年級已開始參加比賽，紀俊麟表示：「她的表現比同齡的小孩更好，有那個天賦，也願意練習，是陣中比較穩定的投手，所以推派她對上桃園。」

陳雅萱因疫情中斷練習，開始比賽後手臂出現痠痛，因此又關機加強肌力，到了威力盃復出，紀俊麟認為，9月時陳雅萱狀況更好，若是一般單隊組成的盃賽，能夠投完一整場，目前讓她為下學期的選拔賽做準備。

國小畢業後已經有國中女壘隊招攬陳雅萱加盟，陳雅萱說，自己喜歡上場比賽的感覺，最開心是可以三振對手，練球也不覺得辛苦。