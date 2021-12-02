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中職／龍隊3名球員現身永靖國中 魏應充捐助近千萬

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊3名球員和永靖青少棒隊合照。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊3名球員和永靖青少棒隊合照。圖／頂新和德文教基金會提供

味全龍隊球員廖文揚、曾陶鎔吳東融今天前往彰化縣永靖國中，近距離指導該校青少棒隊球員，傳承運動精神，吳東融表示，這些球員有很棒的練球環境，練習中進步也非常快。

他勉勵這些球員，不管投、打、守都要持續不斷練習，才能夠克服自己的問題，除了球技成長外，更重要是人品養成與課業照顧，未來才能夠找到屬於自己的位置與舞台。

這3名龍隊球員在頂新和德文教基金會的邀請下，前往永靖國中和青少棒球員互動，創辦人魏應充要求基金會透過「接棒未來」公益計畫持續關心，也感謝前龍隊投手林光宏的協助與牽線，為永靖青少棒隊打下很好的基礎。

基金會指出，龍隊直接走入永靖國中，讓資源相對少的學校，也能獲得專業訓練，未來希望持續透過基金會、龍隊及彰化縣永靖鄉共好協會的串聯，讓永靖青少棒隊戰績能夠越來越好，更希望推動永靖鄉社區棒球的發展，也希望此舉能拋磚引玉，與其他運動團體一同為台灣體育出力。

永靖青少棒隊成立超過20年，是彰化縣兩所棒球科班學校之一，該校畢業生大部分選擇就讀有棒球隊的學校，包括在北科附工接受陳炳男教練（前龍隊球員）指導下打球；永靖校長劉仁傑表示，非常感謝基金會長期捐贈支持與牽線，讓孩子有機會能近距離跟職棒球員學習，是相當難得的機會。

基金會指出，國一學生小恩正值長高的年紀，身高才130多公分，明顯比隊上其他孩子還瘦小，全家靠政府的補助，生活過得很辛苦，永靖教練團運用基金會捐助的經費進行生活照顧，學校師長和教練還會額外提供一些米和油送到他家，下雨時教練也會主動送小恩回家，大家一起幫助他們紓解困境。

今年剛入學的阿文，父親去世、母親離家，由阿嬤打零工扶養長大，他受到在城市棒球隊打球的舅舅影響，從小對棒球很有興趣，國小就加入校隊，進入永靖一開始好動調皮，會犯些小錯誤故意引起老師的注意，在師長們與教練團悉心引導下，現在更專注提升自己的球技，未來目標是進軍職棒。

基金會指出，魏應充掛念家鄉母校的棒球隊，多年來捐助永靖青少棒隊經費、交通車、比賽經費、訓練器材、課輔費用、選手營養照顧等經費近千萬元，和縣府一起扶植球隊。

味全龍隊廖文揚近距離指導永靖青少棒球員。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊廖文揚近距離指導永靖青少棒球員。圖／頂新和德文教基金會提供
永靖青少棒隊送頂新和德文教基金會創辦人魏應充小卡片。圖／頂新和德文教基金會提供
永靖青少棒隊送頂新和德文教基金會創辦人魏應充小卡片。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊3名球員和永靖青少棒隊球員互動。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊3名球員和永靖青少棒隊球員互動。圖／頂新和德文教基金會提供

城市棒球隊 吳東融 曾陶鎔

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