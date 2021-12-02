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威力盃／不認識三番刀 花蓮「番刀」更喜歡投球

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第9屆台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊預賽搶下兩勝。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊預賽搶下兩勝。記者蘇志畬／攝影

第9屆台彩威力盃今天在花蓮國福棒球場開打，地主花蓮藍隊先搶兩勝，確定晉級複賽，藍隊以瑞穗國小為主力，只有張子皓一人來自水源國小，因為愛上棒球而轉校，還有個很帥的外號「番刀」。

中職過去由興農牛隊黃忠義、張泰山、鄭兆行組成的「三番刀」打線，是老球迷熟知的組合，不過問到小學六年級的張子皓，他只有搖搖頭說：「不知道。」

相較「三番刀」都來自阿美族，張子皓是少見的太魯閣族，職棒太魯閣族的選手有統一獅隊江辰晏，另外曾陶鎔、張奕則有一半血統。

張子皓原本就就讀於泰山國小，因為喜歡打棒球而來到水源，今天擔任第二戰對台東縣隊的先發投手，拿出招牌的直球、曲球，投5局失3分，隨後移防外野，不料球隊6局又遇到危機，他重回投手丘，抓下最後2個出局數，守住9：6的勝利。

跟外野相比，張子皓更喜歡投球，他說：「因為在投手丘上，可以成為全場的焦點。」不過最喜歡的職棒球員是中信兄弟隊的三壘手王威晨，「因為他打擊很強」。

花蓮藍隊首戰則是靠著王家齊先發5局無失分、7次三振，沒有讓對手上壘的完全比賽，加上曾凱恩3安、3打點演出，以7：0在5局提前擊敗雲林縣隊。

總教練陳信福表示，王家齊是很聰明的選手，懂得用頭腦打球，曾凱恩平常就是母隊的第四棒，力量很大，也有發揮到平常的水準。

曾凱恩表示，因為威力盃在花蓮舉行，想要拿下第一，最欣賞的球員是林智勝，昨天在飯店跟隊友一起看中信兄弟隊的封王戰，「看到他上來代打，很希望他能打全壘打」。

第9屆台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊張子皓。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊張子皓。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊曾凱恩。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊曾凱恩。記者蘇志畬／攝影

棒球 中信兄弟

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