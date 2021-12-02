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中職／兄弟封王桃猿啦啦隊長壯壯隱諱發文 網：身在曹營心在漢

聯合新聞網 / 綜合報導
昔日Passion Sisters隊長壯壯成為樂天桃猿隊女團長。 圖／樂天桃猿隊球團提供
昔日Passion Sisters隊長壯壯成為樂天桃猿隊女團長。 圖／樂天桃猿隊球團提供

中信兄弟於昨晚擊敗統一獅隊，睽違11年封王，令不少球迷為之感動，而前兄弟啦啦隊「Passions Sisters」成員，今年轉戰樂天桃猿「Rakuten Girls」並身為隊長的壯壯，特別於昨晚在臉書粉專發文，「恭喜這十年一刻💛」，引發不少網友留言。

壯壯今年元月轉戰「Rakuten Girls」的消息傳出，曾經引發熱議，這件「啦啦隊跳槽」事件，讓不少兄弟球迷以「背叛」視之；不過，壯壯表達了解這份難過之情，希望球迷能諒解，事件隨後平息，壯壯也努力在「Rakuten Girls」付出。

壯壯曾是從兄弟象時期「象漾女孩」出身，隨後球隊轉賣改名中信兄弟，曾任「Passion Sisters」隊長，合計4年時間，後來轉任爪TV擔任球賽主播，這期間兄弟都未能封王，可能是她最大遺憾。

昨天兄弟封王，她感性發文「「恭喜這十年一刻💛」，可能因為目前身分問題，因此沒有任何相關兄弟的字眼及象徵圖案，而是一張她過去在球賽中笑得燦爛舉著全壘打標語的照片，或許是明眼球迷一看就懂，紛紛留言。

「你的立場很尷尬，但我相信你也很開心的。」、「謝謝您曾經為兄弟的付出！在國外，為工作轉隊是很正常的，大家加油！」給予她的發文正面肯定，謝她過去的努力，但也有人留言說，「身在曹營心在漢的壯壯」、「壯壯的骨頭應該是黃色的」。

但有酸民不理性留言，「感謝今年壯壯的離開讓我們帶回總冠軍。」相信這也是壯壯要做此隱諱發文內容的原因。

中信 主播

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