威力盃／20隊少棒齊聚爭冠 地主花蓮先搶2勝
第9屆台彩威力盃全國少棒賽今天在花蓮國福球場開打，由19個縣市、20支隊伍爭取最高百萬元獎金，地主花蓮藍隊旗開得勝，拿下2勝確定晉級複賽，挑戰衛冕的台中市隊也以5：3擊敗宜蘭縣隊，拿下首勝。
威力盃源起2012年12月6日，當時台灣彩卷開出的18.16億元頭彩，共有三名幸運得主，其中一人來自花蓮，為了彌補小時未能打棒球的遺憾並回饋花蓮，捐出1.2億元，從2013年開始，年年在花蓮舉辦威力盃。
台灣彩券公司發言人黃志宜在開幕典禮上，特別感謝這位「威力叔叔」的情操，「他是中華民國公益彩券史上，第一位捐助獎金挹注單項運動賽事的人，這樣的情操令人敬佩，後面更希望有台彩的中獎人能夠接續他的壯舉。」
花蓮縣長徐榛蔚與和前職棒投手「劉一刀」劉義傳及黃志宜一起開球，徐榛蔚也感謝捐助者，讓各位小朋友能夠來到花蓮比賽，互相切磋球技、成長茁壯，更期勉少棒球員，「有一天能在中職甚至是世界的棒球舞台，看到你們的身影。」
花蓮縣中正國小王家齊代表選手致感謝詞，感謝這位不具名的「威力叔叔」，讓他能夠有機會在花蓮打球，表現給家人看，「因為您的善舉，我們才有這樣的一個比賽」。
威力盃第一屆參賽的球員中已有不少人投身職棒，本地出身的馬傑森已成為樂天桃猿隊一軍選手，加盟美國職棒海盜隊的陳柏毓，也是威力盃首屆的MVP。
威力盃去年由台中市隊奪冠，今年由力行、大仁、塗城、忠孝四所國小組成聯隊，總教練張程翔坦言壓力很大，今年陣容投優於打，吳聖智是最倚賴的投手，而且也能跑能打。
地主花蓮分兩隊，以藍隊為主力、紅隊培養新血，藍隊前兩場分別以7：0擊敗雲林縣隊、9：6擊敗台東縣隊，晉級複賽，總教練陳信福表示，全隊為了威力盃磨合一個半月，最後兩周更是密集訓練，希望能爭取佳績。
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