中職／登錄卻無緣出賽！兄弟「鋼鐵人」謝榮豪：隊友太強

中信兄弟以４連勝橫掃獅隊，稱霸今年台灣大賽。優質的表現，也讓兄弟剩餘８人沒有機會上場亮相，不過其中一名未登板球員謝榮豪則感性表示，「我沒有上場代表好事！代表著我們沒有落後！」

兩隊28人名單皆為12投、16野，只不過獅隊先發洋投崩盤，早早就開啟牛棚作戰，最後也僅剩郭峻偉未登板。反觀氣勢如虹的中信兄弟，則留有８名球員當全程啦啦隊，不過謝榮豪不覺得可惜，並認為能與球隊共享冠軍榮耀就是最好的事。

謝榮豪感性在臉書發文表示，「大家在這一刻都無比的興奮！是我們首座總冠軍雖然這次的比賽我沒有上場，心裡難免覺得有點可惜，但我不失落，因為我沒有上場代表這是好事！代表著我們沒有落後！我們一直處於領先的狀態，畢竟我是落後賽揚投手嘛。」

即便少了上場機會，謝榮豪仍不忘稱讚隊友好表現，「看著你們打出每一隻安打，全壘打，看著你們守下每一局每一場勝利！我以你們為榮，謝謝你們，我的兄弟！」文末也感謝球迷們始終不離不棄，並期盼明年能順著這股氣勢繼續加油。