棒球／栗山英樹接任日本武士隊教頭 明年首戰對決林岳平

日本隊在今年東京奧運奪下隊史首面奧運金牌後，將重新組軍備戰2023年3月進行的第5屆世界棒球經典賽，新任總教練栗山英樹今天在上任記者會指出，目標就是奪下經典賽冠軍。

日本在2006、09年經典賽連續奪冠，2013、17年再度拚進4強，但未闖進冠軍戰，分別由多明尼加、美國封王，栗山強調要帶領國家隊力拚暌違14年的經典賽王座。

日本火腿隊今年在太平洋聯盟排名第5，球團高層進行改組，由東奧監督稻葉篤紀擔任總經理，擁有美、日職棒資歷16年的名將新庄剛志接任監督，栗山卸下10年教頭身分，離隊接掌國家隊兵符，任期到經典賽結束。

本屆經典賽原定今年3月進行，受到疫情影響延到後年，栗山在國家隊的任期大約一年半，明年3月5、6日將在東京巨蛋和中職聯隊進行兩場交流賽，我國確定由統一獅隊總教練林岳平領軍。

栗山表示，率領國家隊責任重大，沒想到有機會接下總教練，覺得有些不可思議。

前4屆經典賽的會內賽都是16隊，本屆首次擴編到20隊，中華隊過去最佳表現是在2013年打進8強。